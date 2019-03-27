Erdoğan: Bir avuç marjinalden ayar yemek, en fazla CHP seçmenini üzüyor

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— Bolu böyle bağrına bastıkça kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Ekonomiden teröre kadar her meselemizi muhakkak çözüme kavuşturacağız.

— Binlerce TIR silahla desteklenen Suriye'nin kuzeyindeki canilerin Türkiye'ye musallat edilmesine izin vermeyeceğiz.

​- Biz Türkiye'ye, Türk milletine sevdalı bir kadroyuz. Biz bu vatana, her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Hepsinden önemlisi biz bir dava hareketiyiz. Bu dava gönülden yaparak gönüller kazanma davasıdır. Kibirli gelen, burnu havada gelen AK Parti'nin kapısının içinden giremez. Yanlışlıkla girerse onu içimizde tutmayız. Çünkü bizim kapımız tevazu, gayret kapısıdır, hakkın rızası için halka hizmet kapısıdır.

— Biz bu makamlarda kendi ikbalimiz için değil milletin istiklali için bulunuyoruz. Bugüne kadar insanımıza asla tepeden bakmadık, bakmayız. Her kim bizi tanımak istiyorsa son 17 yılımıza göz atsın. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık.

— Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır.

— Bay Kemal'in gaflarını, skandallarını tüm Türkiye biliyor. 9 seçim kaybetmesine rağmen kaset skandalıyla oturduğu koltuktan kalkmadı. Meclis kürsüsünden belge diye salladıkları sahte, yalan çıktı. Man adası iddialarına karşı açtığım tazminat davasından alacağım parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

— 95 yıllık CHP'yi 9 senede Kandil'in, Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez. Bir avuç marjinalden ayar yemek, en fazla CHP seçmenini üzüyor. CHP'nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart fırsattır. CHP'li kardeşlerim de kurulan kirli ittifaktan rahatsız.