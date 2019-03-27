Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye var, Bu haberde Milli Teknoloji Hamlesi var. Milli Teknoloji Hamlesi'nin her adımı başarıya, huzura, bağımsızlığa atılıyor. Güvenlik güçlerimize dua ve şükranla…" ifadelerini kullandı.
Bu haberde özgüven var 💪— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2019
Tam bağımsız ve güçlü Türkiye var 🇹🇷
Bu haberde,#MilliTeknolojiHamlesi var 🚀✈🛰#MilliTeknolojiHamlesi'nin her adımı başarıya, huzura, bağımsızlığa atılıyor.
Güvenlik güçlerimize dua ve şükranla… https://t.co/SNHalWrQJv
Konu ile ilgili Akşam gazetesine da konuşan Bayraktar, "Kendi milli ve özgün sistemlerimizi geliştirdikçe operasyonel etkinlik ve başarıda beraberinde geliyor" dedi.
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