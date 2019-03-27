PKK lideri Cemil Bayık’ın yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil’e MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla yapılan hava harekatında vurulma haberi hakkında yorum yapan İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi ve geliştiricisi BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var Tam bağımsız güçlü Türkiye’ var” dedi.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye var, Bu haberde Milli Teknoloji Hamlesi var. Milli Teknoloji Hamlesi'nin her adımı başarıya, huzura, bağımsızlığa atılıyor. Güvenlik güçlerimize dua ve şükranla…" ifadelerini kullandı.

Bu haberde özgüven var 💪

Tam bağımsız ve güçlü Türkiye var 🇹🇷

Bu haberde,#MilliTeknolojiHamlesi var 🚀✈🛰#MilliTeknolojiHamlesi'nin her adımı başarıya, huzura, bağımsızlığa atılıyor.

Güvenlik güçlerimize dua ve şükranla… https://t.co/SNHalWrQJv — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2019

​Konu ile ilgili Akşam gazetesine da konuşan Bayraktar, "Kendi milli ve özgün sistemlerimizi geliştirdikçe operasyonel etkinlik ve başarıda beraberinde geliyor" dedi.