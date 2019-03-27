Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: O gürültülü ortam olmayıp duymuş olsaydık ilk tepkiyi ben ve Sayın Bakanım verirdik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşü sırasında AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik 'Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' ifadesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin söz konusu ifadeyi duymadığını söyledi, "Haddini aşan ve kabul edilemez bir cümle" dedi.

Şahin bugün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, Gaziray test sürüşü sırasında yaşanan talihsiz olayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Gaziray Türkiye'nin en büyük metro projesinin altyapısıdır. 5 yılın sonunda tamamlanmıştır. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül Bey ile beraber test sürüşüne başladık. Büyük bir coşkumuz, büyük bir heyecanımız var. Rayları değiştiriyoruz, tren düdükleri geliyor, büyük bir gürültülü ortamın içerisindeyiz ve test sürüşünü tamamlamış olmanın büyük bir mutluluğunu yaşadık. Fakat bir gün sonra sosyal medyada bir kişinin söz etmiş olduğu laf bizi derinden yaraladı. Asla, haddini aşan bir konuşmadır, kabul edilemez. O gürültülü ortam olmayıp biz duymuş olsaydık ilk tepkiyi ben ve Sayın Bakanım verirdik. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından geliyoruz. Çünkü biz yaratılanı, Yaradan'dan ötürü seven anlayışın mensuplarıyız. Lütfen benim takipçilerimin, beni izleyenlerin bu olayı bir de bu şekilde değerlendirmelerini istirham ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum."