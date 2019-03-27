Kılıçdaroğlu: Başkandan 3 şey bekliyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Esenyurt Fevzi Çakmak Caddesi'nde halka seslendi.

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Kılıçdaroğlu, "Bizi ayrıştırmak, bizi bölmek istiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Ne derlerse desinler bunlara inanmayın. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Ne diyecekler? 'Memlekette işsizliği bitirdik' deseler, o yok. 'Esnaf durumundan memnun' deseler, o da yok. 'İşsizlik, yoksulluk yok' deseler, yoksulluk, perişanlık da var" diye konuştu.

Türkiye'de her evde huzur, her evde bereket olmasını istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Esenyurt'u biliyorum, nüfusunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum ama Esenyurt'ta işsizliği de biliyorum, çocukların yatağa aç girdiğini de biliyorum, çocuğuna harçlık veremeyen babayı da, çocuğunu aç yatıran anneyi de biliyorum, işsiz babaları da biliyorum. Bütün bunları beraber çözeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesi, insanların mutluluğu mücadelesidir" dedi.

'SADECE POZİTİF AYRIMCILIK YAPMASINI İSTİYORUM'

© AA / Doğukan Keskinkılıç Kılıçdaroğlu: Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek fırsatçılıktır

CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt'tan, seçilmesi halinde 3 şey beklediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Oylarınızla ayın 1'in belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda asgari ücret 2200 lira olacak. Asgari ücreti artırıyoruz. Bizim bütün belediyelerde 2200, AK Partili belediyelerde 2020 lira. İki; hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. Kemal Deniz Bozkurt başkanlık koltuğuna oturduğunda hiçbir işçinin işine son vermeyecek. Üç; başkan olduktan sonra bütün beldeyi kucaklayacak. Şu mahalle oy verdi bu mahalle vermedi diye ayrım yapmayacak. Bütün Esenyurtluları kucaklayacak, söz mü? Sadece bir pozitif ayrımcılık yapmasını istiyorum. Bir mahallede fakirler fazlaysa oraya daha fazla hizmet götürecek. Sözümüzü aldık."