MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a destek

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i evinde ziyaret etti.
Türkeş, "Bu uzun görev süresince şahsıyla ilgili hiçbir olumsuzluk gündeme gelmemiş, görevini layıkıyla ve dürüst bir şekilde yerine getirmiştir" dedi.
Yavaş'a başarılar dileyen Türkeş, "Mansur Yavaş, Ankara'nın sorunlarını çok iyi bilen ve bu sorunların çözümü için önemli projeler hazırlamış bir siyasetçidir. Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde ülkemiz, demokrasimiz ve Ankara için hayırlı hizmetler vereceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.
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