Erdoğan: Yarın sürpriz bir programımız olacak, Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım

"Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak.
28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım."
Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 27, 2019
28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım.
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 12.00'de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mart perşembe, saat 12’de sadece sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacak. pic.twitter.com/eCp4mWdDpM— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 27 Mart 2019
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