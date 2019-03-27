Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Gaziantep'te ofis açtı

© Fotoğraf : Mehmet Ali Dağ Suriye Kabile ve Aşiretler Meclisi'nden Türkiye'ye destek mesajı

Merkez Şahinbey ilçesi Abdülkadir Aksu Bulvarı üzerinde bulunan ofisin açılışında konuşan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Sözcüsü Modar Al Asaad, merkezlerinin Suriye'nin Azez kentinde olduğunu söyledi.

Asaad, "Bu ofis, Suriye'de yaşayan insanlara insani, tıbbi, siyasi, iktisadi hizmetler götürmek amacıyla kuruldu. Bu anlamda aynı zamanda Suriye devrimini göstermek ve anlatmak amacıyla halkla ilişkiler, basın, uluslararası ilişkiler birimlerimiz mevcuttur" dedi.

Asaad, "Siyasi ilişkiler birimimiz de kabileler, aşiretler ile Suriye'deki insanların diğer devletlerle ve Türkiye devletiyle ilişkilerini düzenlemek için kuruldu. Bu ofis, Türkiye devletine, Avrupa'daki ve Arap dünyasındaki dostlarımıza ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Asaad, Suriye'ye ait sorunları ve çözüm yollarını Arap dünyasına, Avrupa'ya, Türkiye'ye ve tüm dünyaya düzgün ve doğru bir biçimde ileteceklerini sözlerine ekledi.