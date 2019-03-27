İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak, "Kandil'de Apo'nun bir adamını daha dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik" dedi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katılan İçişleri Bakanı Soylu, PKK lideri Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlere yönelik, Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla ilgili konuştu.

Soylu, "Kandil'de Apo'nun bir adamını daha dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik. Siz de pazar günü onlara bir seçim hediyesi sandıkla gönderecek misiniz?" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, 318 bin 500 Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü belirterek, "Huzur olduğu için geri döndüler. Biz onlar gibi sömürgeci değiliz" diye konuştu.