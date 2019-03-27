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18:21 27 Mart 2019
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    Seçim - oy - sandık

    Ankara'da sandıkları 22 bin personel koruyacak

    © AA / Özkan Bilgin
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (945)
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    Ankara Valiliği, seçim güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 19.538'i polis, 22 bin 201 güvenlik çalışanının 31 Mart'ta görevli olacağını duyurdu.

    Akara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 'Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı' hazırlanarak uygulanmaya konuldu. Buna göre il genelinde bin 706 oy verme alanındaki 12 bin 194 sandıkta, 19 bin 538 polis ve 2 bin 663 jandarma olmak üzere 22 bin 201 güvenlik görevlisi görevlendirildi.

    24 Haziran, oy, seçim
    © REUTERS / Sertac Kayar
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    Kolluk güçlerince, sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı.

    Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin yanı sıra kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma komutanlıkları ile elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezlerinin 24 saat esasına göre görev yapmasına karar verildi.

    ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN ÖNLEM

    Ali İhsan Yavuz
    © AA /
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    Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması, trafoların bakımı ve idamesi kapsamında TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından gerekli tedbirler alınarak, jeneratör takviyeleri yapıldı.

    Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Ankara Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve ilgili diğer kurumlar, sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri aldı.

    BÜTÜN EĞLENCE YERLERİ KAPALI OLACAK

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Barış ORAL
    Soylu: Türkiye seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerin başlarındadır
    Ayrıca il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30 ve 31 Mart'ta vatandaşların müracaatlarına cevap vermek için mesai yapacak.

    298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

    İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaklanacak. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacak.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (945)

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    Etiketler:
    Seçim güvenliği, jandarma, polis, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, Ankara Valiliği, Ankara
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