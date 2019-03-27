Bahçeli: Kandil'de hazırlanan listeler aziz milletimize dayatılmaktadır

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:
— Cumhur İttifakı'nın duruşu, inancı ve inancı sağlanmdır.
— Kandil'de hazırlanan listeler aziz milletimize dayatılmaktadır. Zillet ittifakı milli güvenli sorunudur.
— İsimleri 5 harften oluşan Zillet çetesi Cumhur İttifakı'ndan tabiki haz etmez
— Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşleş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır. ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararsı hukuku çiğnemiştir.
— Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti üzerindeki oyun boşa çıkacaktır.
— Milletimiz gerçek sevgiyi Cumhur İttifakı'nda bulmuştur.
— Türk milletini parçalamayı denediler. Hatta 15 Temmuz gecesi işgale teşebbüs ettiler. Bedelini ağır şekilde ödediler.
— 31 Mart Türk milletinin başarısı olmalıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, Cumhur İttifakı sizi de kucaklayacaktır. Kürt kökenli kardeşlerim, gelin HDP'nin oyununu bozun. Huzurumuza kasdeden bölücüleri birlikte tasfiye edelim.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)