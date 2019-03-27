Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Uşak'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan, "AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar" dedi.

'ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ'

Terörle mücadelede kararlı adımlarla ilerleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16'larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız" dedi.

'BU TRENDEN İNEN BİR DAHA BİNEMEZ'

© AA / Halil Sağırkaya Erdoğan: Bir avuç marjinalden ayar yemek en fazla CHP seçmenini üzüyor

Erdoğan, "AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez" dedi ve "Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz" dedi.