Kurtulmuş: 1940’larda uçağımızı yapsaydık, bugün F-35’ler tartışılmazdı

© AA / Ali Rıza Akkır Kurtulmuş: Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Kampüsü'nün Pendik'teki temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreni öncesi yaptığı konuşmada Türkiye'nin yakın tarihinde teknolojik atılımların engellendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Eğer Türkiye 1940'larda kendi uçağını yapmış olsaydı, bugün F-35'leri alalım mı, almayalım mı tartışmasının içinde değildik. Türkiye kendi uçağını yapmış olacaktı. Eğer Türkiye 1960'larda yakaladığı ivmeyle yerli otomobilini yapmış olsaydı, bugün dünyada rekabet edebilecek Türk otomotiv markaları olacaktı. Eğer 78'de biz o uçakları yapmış olsaydık, bugün S-400'leri alalım mı, almayalım mı tartışmasının içinde olmayacaktık" dedi.