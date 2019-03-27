Erdoğan: Merkezi yönetim ile uyum içerisinde olmayanlar yarın iflaslarını ilan edecek

Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

— Ben tamamiyle bu ülkede 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Bay Kemal bunu anlamıyor, hazmedemiyor. Yeni yönetim sistemiyle bu iş artık bu şekilde tescillenmiş.

— Meydanların diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anketlerden gelen bilgilere baktığımızda aralarında korkunç farklılıklar var. Meydanlar yalan söylemez. Mecbur mu yani bu insanlar meydanlara gelsin? Bugün Düzce'de saat 12.00 millet meydanda. Bu meydanı dolduran Düzceli kardeşlerim büyük bir coşkuyla, orada konuşmam bitene kadar ayrılmadı. Bir de resim faslı başlıyor. Bunlarla beraber hediyeleşmemiz oluyor. Çay dağıtıyoruz bu sene biliyorsunuz.

— Gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz. Asıl anket pazar günü. Bir de meydanlardaki anketler var. Bunlara baktığımızda gerçekten iyi gittiğimize inanıyorum. Hedefe inşallah varacağız.

— Peyderpey yatırımcılar gelmeye başladı. Terör örgütleri ve onların hamileri şimdi yerel seçimleri fırsat olarak görüyorlar. Biz önümüze bakacağız. Yerel seçimde Cumhurbaşkanı, Kabine değişmeyecek ki. Bunlar milletimi aldatmaya çalışıyorlar. Benim sevgili milletim verdiğin bu oyla lokal, mevzi anlamda oralarda bir yönetici seçeceksin. Peki seçeceğin yönetici senin oradaki ekonomik durumunu mu düzeltecek? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Bunlar oralarda çukurlar, kanallar açtılar. Devletin imkanlarını halkına değil Kandil'e gönderdiler. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde aylarca çadır kurup, ağlayan anneleri düşünün. Oradaki baronlar hala genç kızları Kandil'e kaçırıyorlar. Oralarda çok ciddi taciz eylemleri de var. O namussuzlar bunu da yapıyorlar.

— Lider kadrodan kayıplar vermeye başladılar.

— ('Bir gece ansızın' diyorsunuz, o gece ne zaman gelecek?' sorusuna) O geceyi biz açıklarsak orada bi tane adam bulamayız. Az önce gösterdikleriniz bunun ön yoklamaları. Bunlar haber verilerek olsa netice alamazsınız. Bunlara hiç haber vermeden, 'bir gece ansızın' derken bunu başarıyoruz. Bunların içerisinde şu anda alt seviye falan yok. Bakıyorsun Kandil Bölge Sorumlusu. Bunun yanında Dış İlişkiler Sorumlusu. Örgüt Sözcüsü. Bu ismi ismen söylemeyeceğim. Bu isim aslında biliniyor. Şu anda komada olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bu en üstteki lider kadrosunda. O baronların arasında olanlardan, ağır yaralandı.

— (HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye hitaben) Sen ne zamandan beridir benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koyuyorsun? Kürt kardeşlerimize buradan sesleniyorum, iradenizi sandığa yansıtırken bu işi en iyi kim yapacak onu düşünün.

— Erdoğan düşmanlığı gözlerini öyle bürümüş ki Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez haline gelmişler.

— Bu kadın da bu işlere başladı. Denizli, Aydın mitinglerinde Meral hanım vatandaşlarıma benim terörist dediğimi söylüyor. Ben böyle bir ifade kullandıysam bu makamda durmam. Ben enayi miyim ya?

— Pensilvanya'daki bize 'Milletin yakasından düş' diyor, sen mi bizi buralara getirdin şerefsiz? Sen ülkenden kaçıp giden bir soysuzsun. Milletini sevenler burada. Biz tabi bunları geçmişte böyle bilmiyorduk, böyle tanımadık.

— Personelin maaşını dahi ödeyemeyecekler. Yürütemeyecekler. Merkezi yönetim ile uyum içerisinde olmayanlar yarın orada iflaslarını ilan edecek.