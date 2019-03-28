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06:42 28 Mart 2019
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (955)
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    Bakan Çavuşoğlu, "Neymiş efendim, Golan Tepeleri işgalci İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren ülke var mı? Nerede Arap Birliği, nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır. Bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor” diye konuştu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Elmalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ümit Öztekin'in düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmasına değinerek, 'İsrail'in yaptığını meşru kılmak için ABD Başkanı Donald Trump bir belge imzalayıp o toprakların İsrail'in olduğunu söylüyor. Bunu biz kabul etmeyiz. Yanlışa 'yanlış' diyen bir Türkiye var artık" dedi.

    Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “ABD Başkanı hukuku hiçe sayarak, BM kararlarını hiçe sayarak bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri işgalci İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren ülke var mı? Nerede Arap Birliği, nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır. Bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor” diye konuştu.

    Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyen saldırganın manifestoyu tek başına hazırlayamayacağını daha önce söylediklerini belirten Çavuşoğlu, "O kapasitede değil. Yeni Zelanda'da o silahtaki yazılarda ve o manifestoda kim hedef? Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı hedef. Neden? Bugün İslam düşmanlığı had safhada. Bugün İslam düşmanlığı eşittir Türk düşmanlığı. Bugün herkes susarken Türkiye ve Türk milleti susmuyor. O yüzden bizi hedef alıyorlar. Biz bunlarla mücadele etmesini biliriz" dedi.

    Saldırganın bağlantılarının ortaya çıkmaya başladığını da ifade eden Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'da operasyonlar devam ediyor. Bir şüpheli kendini bıçakladı, öldürdü. O teröristin, o alçağın Avusturya bağlantıları ortaya çıkmaya başladı. Oradaki ırkçılarla bağlantılarını Avusturya itiraf etmeye başladı" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (955)

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    Etiketler:
    AK Parti, Mevlüt Çavuşoğlu, Golan Tepeleri, Suriye, İsrail, ABD, Türkiye
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