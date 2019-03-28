İmamoğlu: Aramızda kalsın İstanbul'u kazanıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık ile dün Beylikdüzü'nde bir miting düzenledi.
"Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. Bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a bu konuda güvendiğini söyledi.
‘YILDIRIM, İŞ BULACAĞIM DEDİ, BAŞBAKANKEN BULAMADIN'
Ekrem İmamoğlu'nun "5 yıl içinde 150 bin kişiye istihdam yaratacağım" vaadini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Binali Bey, ‘Bu, belediye başkanlarının görevi değildir' dedi. Onun üzerine Ekrem Bey çıtayı yükseltti, ‘200 bin kişiye istihdam sağlayacağım' dedi. Binali Bey de ‘500 bin kişiye bulacağım' dedi. Sormazlar mı ‘Başbakanlık yaptın bulamadın, Ulaştırma Bakanlığı yaptın bulamadın. Ekrem Bey söyledi, itiraz ettin, şimdi bulacağım diyorsun.' Artık yemezler" diye konuştu.
‘BASKIYLA OY ALMAK İSTİYORLAR'
Seçilmesi halinde bütün mahallelere eşit hizmet vereceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Ben de İstanbul'dan, zaten evim burada sizin gibi denetleyeceğim başkanımı, haberiniz olsun. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın, kazanıyoruz İstanbul'da" şeklinde konuştu.
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