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06:42 28 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Aramızda kalsın İstanbul'u kazanıyoruz

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (955)
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    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün yerel seçime giden sürece dair değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, "Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın İstanbul'u kazanıyoruz" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık ile dün Beylikdüzü'nde bir miting düzenledi.

    "Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. Bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a bu konuda güvendiğini söyledi.

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    İşsizlik ve yoksulluğa çözüm bulunabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu sorunların tamamı çözülebilir. Ortak akılla çözülür, bir araya gelerek, tartışılarak çözülür. Bunların tamamı yapılır" dedi.

    Ekrem İmamoğlu'nun "5 yıl içinde 150 bin kişiye istihdam yaratacağım" vaadini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Binali Bey, ‘Bu, belediye başkanlarının görevi değildir' dedi. Onun üzerine Ekrem Bey çıtayı yükseltti, ‘200 bin kişiye istihdam sağlayacağım' dedi. Binali Bey de ‘500 bin kişiye bulacağım' dedi. Sormazlar mı ‘Başbakanlık yaptın bulamadın, Ulaştırma Bakanlığı yaptın bulamadın. Ekrem Bey söyledi, itiraz ettin, şimdi bulacağım diyorsun.' Artık yemezler" diye konuştu.

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    Cumhur İttifakı'nın "Türkiye'nin beka sorunu var" açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, "Muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var. Muhtar, il genel meclisi üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz. Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız" dedi.

    Seçilmesi halinde bütün mahallelere eşit hizmet vereceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Ben de İstanbul'dan, zaten evim burada sizin gibi denetleyeceğim başkanımı, haberiniz olsun. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın, kazanıyoruz İstanbul'da" şeklinde konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (955)
    Etiketler:
    oy, anket, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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