Akşener: Erdoğan Yavaş'ı indiremez, pamuk olacak, pamuk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.
Özlem Gürses'in sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Akşener'in bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
‘BİZ BU ÇUKURA DÜŞMEDİK'
- Neden şimdi siz hedeftesiniz?
Bu çok belirgin bir algoritma. Her seferinde de kutuplaştırma ve insanları birbirine düşmanlaştırma sonuç vermiş. O böyle haykırdıkça, bizlerin de ya savunmaya geçmemizi ya da hakaret etmemizi bekledi. Çünkü oyunun kuralı bu. O bağıracak, biz de ayağımıza basıldıkça daha çok bağıracağız. E bu sefer öyle olmadı işte. Millet İttifakı'nın ortakları olarak biz, bu çukura düşmedik. Buna karşılık vatandaşın derdini konuşmaya devam ettik… Ediyoruz ve edeceğiz de. Çünkü bu seçimde çok ağır bir ekonomik tablo var.
- Var mı gerçekten? Sahada gördünüz mü siz bunu?
‘TEHDİDİN SÖKMEYECEĞİNİ BİLİR'
- Bizim bilmediğimiz, sizin yaşadığınız başka türlü tehditler, güvenlik uyarıları var mı?
Hayır, yok. Zaten Sayın Erdoğan öyle şeylerin bana sökmeyeceğini bilir, Türkiye'de beni en iyi tanıyan isimlerden biridir kendisi. Ama asıl mevzu şu; bu bir yerel seçim. Yerel seçimde adaylar, projeleri ve hizmet anlayışını anlatacak, yarış da burada olacak. Biz ilk günden itibaren bu dilin yerleşmesine çok dikkat ettik. Sonuçta bu ülkede insanlar 1 Nisan sabahı, aynı bakkaldan alışveriş etmeye, aynı apartmanda karşılıklı oturmaya, aynı okula çocuklarını göndermeye, aynı camide saf tutmaya devam edecek. Bizim bu dilimizle, Sayın Erdoğan'ın sabah akşam konuştuğu o ayrıştırıcı dil arasında vatandaş bir tercih yapacak.
- "HDP ile ittifak yapıyorlar" meselesini defalarca yanıtladınız ama… Bir kere de ben sorsam?
‘VATANDAŞ BIKMIŞ USANMIŞ'
- Tercihin ne yönde olacağını görüyorsunuz sahada ve anketlerde?
Vatandaş bıkmış usanmış durumda! Burasına kadar gelmiş artık. Değişim talebi çok açık. Ankara ve İstanbul'un Millet İttifakı tarafından alındığını görüyorum. Seçmen bu "zıvanadan çıkmış" dili gördü, sağduyusu devreye girdi, sandıkta bu yönde bir mesaj verecek, frene basacak… Bunu onlar da görüyor, gördüğü için yeni bir oyun sahneye koyacaklar şimdi de…
- Ne demek o, kastınız nedir?
Şudur; şu aralar bizatihi AK Parti yöneticileri tarafından "Sandıkta hile yapılacak, biz ne yapsak boş, seçim çoktan kazanılmış" gibi umut kırıcı haberler yayılıyor.
- Bu haberler özellikle sosyal medyada çok var ama siz bunu AKP'nin mi yaptırdığını düşünüyorsunuz?
- Yine de hile olduğuna ve yine de olacağına inanan çok, bunun için ittifak ortaklarınızla özel bir çalışmanız olmayacak mı?
Hepimiz sabaha kadar oylarımızın takipçisi olacağız, kimsenin buna kuşkusu olmasın. Hile sandık başında olur. CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin ve DP'nin hem sandık müşahitleri hem görevlileri ıslak imzalı tutanağı alana kadar orada kalacak. Büyükşehirlerde bu manada önlemimizi aldık, onun dışında ilçelerde, meclislerde hile zor iş. Çok fazla insan sahada kendisi için çalışıyor çünkü…
‘AKP'LİLER DE YORGUN'
- Sadece seçmen değil, bazı AKP adaylar da aslında "fren" yönünde mesajlar verdiler kampanyalarında… SÖZCÜ'nün röportajlarında bu beyanları kayıtlı.
E çünkü sadece seçmen değil, AK Parti taraftarları, teşkilatları ve hatta adayları yorgun! Ben üzülüyorum o adaylar için, isimleri konuşulmuyor, Sayın Erdoğan Türkiye genelinde tek aday! Yazık, demokrasilerde hizmet yarışı çok güzel bir şeydir oysa ki…
- Beka, kampanyaların önüne geçti.
‘BEKA BULUŞUNU GETİRDİ'
- Neden sizce? Cumhur İttifakı'nda bazı sıkıntılar olduğu konuşuluyor ama her iki lider de "Mükemmel gidiyor" diyor…
Çünkü geçmişte çok ağır şeyler söylediler birbirlerine, inanılmaz laflar ettiler, öyle böyle değil! Eğer iki lider birbirlerinden özür dilese, belki seçmen bir derece yine ikna olurdu, ama onu da yapmadılar. Sayın Bahçeli de sözlerinin arkasında, Sayın Erdoğan da… "E o zaman niye bir araya geldiniz kardeşim?" haklı sorusuna yanıt "beka" buluşunu getirdi. Demek ki bu ne ittifakı, bu Riya İttifakı. Vatandaş da bunu gördü.
'ERDOĞAN RASYONEL SİYASETE HIZLA DÖNECEKTİR'
- Seçmen "değişim" derse, 1 Nisan sabahı Türkiye nasıl bir sabaha uyanır?
- Ama Sayın Erdoğan daha şimdiden Mansur Yavaş'ı indireceğim diyor…
İndiremez! İn-di-re-mez! İn-di-re-mez. Sayın Erdoğan pamuk olacak, pamuk. Seçmen iradesi sandığa yansısın, Sayın Erdoğan rasyonel siyasete hızla dönecektir. Ben kendisini iyi tanıyorum, rasyonalite geri dönecek, seçmen yeniden "velinimet" olacak. Çünkü sonrasında 4 buçuk yıl var. Bakın astılar, kestiler, şu anda seçmene yalvarıyorlar…
'SANDIKTAN ÇIKACAK MESAJA İHTİYAÇLARI VAR'
- Sonuçlar beklediğiniz gibi çıkarsa Türkiye'ye bir nefes aldırır mı?
Aldırır tabii. Sayın Erdoğan seçmenin ve farklı sosyal kesimlerin taleplerine kulak vermeye başlar. ‘Damat'ı gönderir. Ekonomide daha akılcı noktaya doğru kayar. Tayyip Bey'in sandıktan çıkacak bu mesaja ihtiyacı var. Bu dersi aldıktan sonra şapkayı önüne kayar düşünür. Ama "Ceketimi assam seçtiririm" sonucu çıkarsa, o zaman kabus gelir.
- AKP seçmeninin aslında 7 Haziran'dan itibaren merkez sağda bir alternatif arayışı vardı. Siz varsınız, bir de ‘yeni parti'den söz ediliyor…
Başkaları adına konuşamam. Ama biz 7 ayda partiyi kurduk, seçime gittik, 5 milyon oy aldık. Her bir oy çok zor şartlarda verildi, kadınlar kulağıma eğilip şunu soruyordu: "Acaba oy kullanma kabinlerinde gizli kamera var mıdır?" Düşünün! Bu 5 milyon korkusuz insan bizi dikkatle izliyor, bu seçimde de çok doğru isimler, adaylar çıkarıldı, sağına soluna bakmadan çalışıyorlar. 31 Mart akşamı kalıcı hale geleceğiz, 1 Nisan'dan itibaren de çalışmaya devam edeceğiz.
'ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK'
- Son olarak şu tartışmaya sokuldu "Bu seçim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamenter sistem arasında" bir referandumdur…
- Yani erken seçim için çağrı yapmayacaksınız?
Anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli gece yarısı saat 12 gibi çıkıp "Yüzde 52'inin altına düştük, hadi bakalım tekrar eski sisteme dönelim" diyebilir..!
- Gerçekten de 4 buçuk yıl seçim yok mu?
Onu ben bilemem. Sayın Bahçeli çıkıp "Haydi" derse, ne diyeceğiz? Onu Sayın Erdoğan hesaplamıştır herhalde…
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