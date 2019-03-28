Cemile Bayraktar: Oy verdikçe, kırgınlıklarımızı yuttukça hataları telafi etmeyecekler

Yeni Yüzyıl yazarı Cemile Bayraktar, yerel seçime ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bazı mesajlar paylaştı.

AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı'na yönelik olarak bazı eleştirilerde bulunan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şimdi kırgınlık zamanı değil, kırılmayın oy verin diyorsunuz ya, demek ki ‘kırgınlığın' farkındasınız? Bunun yerine ‘Niye kırıldınız?' Diye sormak aklınıza gelmiyor mu? Ya da ‘Şurada şöyle hatalar yaptık, telafi edeceğiz' desenize, insanlar niye kırıldı diye bir düşünün.

Seçimde Cumhur İttifakı çoğunluğun oyunu alır mı alamaz mı bilemem ancak seçmen tepkisinin birkaç nedenini söyleyeyim; torpil, adam kayırma, ekonomi, maksadını aşacak şekilde partileri terörle ilişkilendirme, medyanın sürekli tek tip haber yapması, ehliyetsizleri göreve getirmeniz.

En azından kendi adıma 3-4 yıldır “kırıldım, hatalar var ama zaman kırgınlık zamanı değil, oy verelim, hataları telafi edeceklerdir” diye düşündüm ancak gördüğüm şu, oy verdikçe, kırgınlıklarımızı yuttukça hataları telafi etmeyecekler… mesele budur — Cemile Bayraktar (@cemilebayraktr) March 27, 2019

​En azından kendi adıma 3-4 yıldır ‘kırıldım, hatalar var ama zaman kırgınlık zamanı değil, oy verelim, hataları telafi edeceklerdir' diye düşündüm ancak gördüğüm şu, oy verdikçe, kırgınlıklarımızı yuttukça hataları telafi etmeyecekler… Mesele budur."