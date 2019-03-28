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09:44 28 Mart 2019
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    Alper Taş

    Taş: Beyoğlu'nu Tünel'deki belediye binasından idare etmeyeceğim, lüks araçlara binmeyeceğim

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (962)
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    İstanbul'da CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alper Taş, "İlçeyi Tünel’deki belediye binasından idare etmeyeceğim, lüks araçlara binmeyeceğim. Belediye şirket değil, vatandaş da müşteri değildir, bizzat hak sahibidir" dedi. Taş, Galata ve İstiklal Caddesi'ni yeniden canlandıracaklarını kaydetti.

    Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alper Taş ile konuştu.

    Çelik'in "Beyoğlu'nda tapu meselesini çözeceğim" başlığıyla yayımlanan ve Taş'ın açıklamalarına yer verdiği yazısı şöyle:

    Alper Taş
    Twitter
    CHP'nin Beyoğlu adayı Taş: Soylu gibi 10 yıl önce söylediğini unutan siyasetçilerden değilim
    "Üç dönem AK Parti'de olan, İstanbul'un sembol ilçelerinden Beyoğlu'nda da sıkı rekabet söz konusu. CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'la Taksim'de bir araya geldik, çay içtik. Alper Taş, 1967 doğumlu, Rizeli. Pazar İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Okmeydanı Fetih Spor'da lisanslı olarak futbol oynadı. 2009 yılında Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanlığı'na seçildi.

    'TAPU SORUNU ÖNCELİKLİ'

    Alper Taş, yarışın başlarında AK Parti lehine yüzde 8'e varan bir fark olduğunu, kısa sürede bunu kapattıklarını ve önemli avantaj elde ettiklerini söyledi. "CHP'nin kalesi gibi görünen Cihangir'e sadece 1 kere gittim, Halıcıoğlu, Kulaksız, Kasımpaşa, Piyalepaşa, Kaptanpaşa gibi çok ihmal edilen yerlerde çalışıyorum" diyerek söze başladı. Alper Taş, Okmeydanı civarındaki tapu sorununu öncelikler arasında birinci sıraya oturtmuş.

    Tapu konusu yaklaşık 100 bin kişiyi ilgilendiriyor. Yoksulluk ve işsizlikle mücadele, kentsel dönüşüm ve yeşil alanların artırılmasını diğer önemli hedefler olarak görüyor. Alper Taş "Beyoğlu'nu insanların terk ettiği bir yer olmaktan çıkaralım" diyor. Bunu sağlamak için tarihî ilçenin cazibe noktalarının sayısını artırmayı, mevcut önemli merkezleri güzelleştirmeyi amaçlıyor. Alper Taş'ın benimle paylaştığı vaatlerini sıralıyorum:

    •  "Yaşasın Beyoğlu" vizyonuyla Galata ve İstiklal Caddesi yeniden canlandırılacak, ilçenin çok kimlikli dokusu korunacak.
    • Halkın geleceğinde söz sahibi olacağı bir model geliştirdik, Beyoğlu'nu 45 mahalle meclisi ile yöneteceğiz.
    • İlçeyi Tünel'deki belediye binasından idare etmeyeceğim, lüks araçlara binmeyeceğim.
    • Belediye şirket değil, vatandaş da müşteri değildir, bizzat hak sahibidir.
    • Beyoğlu'nda mega değil, küçük ve samimi projeler yapacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (962)
    Etiketler:
    lüks, Tapu, bina, aday, belediye, yerel seçim, Posta gazetesi, CHP, AK Parti, Hakan Çelik, Alper Taş, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
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