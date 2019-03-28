Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: Güya 'Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' sözüne gülmüşüm, iftira

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşü sırasında AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik 'Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' ifadesiyle ilgili olarak bir açıklama daha yaptı.
Şahin şöyle devam etti:
"Türkiye'nin en büyük metro projesini tamamlamışız, test sürüşü yapıyoruz. Coşkuluyuz, heyecanlıyız. Raylar değişiyor, tren düdükleri ötüyor, gürültülü bir ortam var. O ortamda ben öyle bir söz söylendiğini duymadım. Eğer duysaydım, onu söyleyene en büyük tepkiyi ben gösterirdim. Onu söyleyeni, kimliğine, pozisyonuna, makamına falan bakmadan o anda trenden indirirdim. 'İn aşağı' derdim. En büyük tepkiyi ben gösterirdim.
"Güya ben o sözü duymuşum ve gülmüşüm. Bundan daha büyük iftira olmaz. Bunu kendime yapılmış en büyük hakaret kabul ederim. Ben böyle bir söz karşısında gülecek ahlakta, tıynette, karakterde bir insan değilim. Ben milletime, halkıma, hemşehrilerime böyle densiz bir laf edene asla gülmem. Ne gülmesi! En büyük tepkiyi gösteririm. Milletim, halkım, hemşehrilerim benim kırmızı çizgimdir. Onlara edilen lafı, kendime edilmiş sayarım."
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