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09:43 28 Mart 2019
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    Fatma Şahin - Gaziray

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: Güya 'Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' sözüne gülmüşüm, iftira

    © AA /
    Türkiye
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    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşü sırasında AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" ifadesine ilişkin olarak "Duysaydım, onu söyleyene en büyük tepkiyi ben gösterirdim. Onu söyleyeni, kimliğine, pozisyonuna, makamına falan bakmadan o anda trenden indirirdim" dedi.

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşü sırasında AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik 'Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' ifadesiyle ilgili olarak bir açıklama daha yaptı.

    Gaziray test sürüşü
    © AA / Kerem Kocalar
    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: O gürültülü ortam olmayıp duymuş olsaydık ilk tepkiyi ben ve Sayın Bakanım verirdik
    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Şahin, "O söz için söylenecek şey belli. Bu tam bir münasebetsizliktir. Densizlik, hadsizlik. Olacak şey değil. Hiçbir biçimde mazur görmem, göremem. Bunun mazur görülecek, izah edilecek hiçbir tarafı yok. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından geliyoruz. 'Yaratılanı severiz yaratandan ötürü' diyoruz. Bizim anlayışımızla asla örtüşmeyen son derece terbiyesiz bir laf bu" dedi.

    Şahin şöyle devam etti:

    "Türkiye'nin en büyük metro projesini tamamlamışız, test sürüşü yapıyoruz. Coşkuluyuz, heyecanlıyız. Raylar değişiyor, tren düdükleri ötüyor, gürültülü bir ortam var. O ortamda ben öyle bir söz söylendiğini duymadım. Eğer duysaydım, onu söyleyene en büyük tepkiyi ben gösterirdim. Onu söyleyeni, kimliğine, pozisyonuna, makamına falan bakmadan o anda trenden indirirdim. 'İn aşağı' derdim. En büyük tepkiyi ben gösterirdim.

    "Güya ben o sözü duymuşum ve gülmüşüm. Bundan daha büyük iftira olmaz. Bunu kendime yapılmış en büyük hakaret kabul ederim. Ben böyle bir söz karşısında gülecek ahlakta, tıynette, karakterde bir insan değilim. Ben milletime, halkıma, hemşehrilerime böyle densiz bir laf edene asla gülmem. Ne gülmesi! En büyük tepkiyi gösteririm. Milletim, halkım, hemşehrilerim benim kırmızı çizgimdir. Onlara edilen lafı, kendime edilmiş sayarım."

    Etiketler:
    Söz, tren, tepki, iftira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Ahmet Uzer, Ahmet Hakan, Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye
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