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11:15 28 Mart 2019
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    Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri

    YSK Başkanı Güven'den seçim güvenliği açıklaması

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (967)
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını açıkladı.

    Güven, seçime 3 gün kala seçim güvenliğiyle ilgili bilgi verdi. Anayasa'nın 79. maddesinin YSK'ye seçimlerin düzen içinde yönetimiyle ilgili görev verdiğini belirten Güven, seçim güvenliğinde en önemli konunun, oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanaklar olduğunu belirtti.

    Seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını söyleyen Güven, "Fiziki güvenlikleri aldık ama onun ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili de tedbirleri aldık" dedi.

    'DÜNYADA İLK BUNU BİZ YAPIYORUZ'

    YSK Başkanı Sadi Güven
    © AA /
    YSK Başkanı Güven: Seçim başlamadan güvenliği tartışmak doğru değil
    Seçimlerde yarışanın da seçimleri yapanın da siyasi partiler olduğunun altını çizen Güven, sandığın başındaki 7 kişiden, başkan ve memur üyenin dışındaki 5 kişinin, o ilçede, son milletvekili seçiminde en çok oyu alan siyasi partilerin temsilcileri olduğunu hatırlattı.

    Güven, bu kişilerin sandık başlarında görev yapacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

    "Sandık sonuçlarını onlar tespit edecekler, itirazlara ilk aşamada onlar karar verecekler. Onların tutmuş olduğu tutanakları da biz seçim gecesi bütün siyasi partilerle daha önceki seçimlerde paylaştığımız gibi paylaşacağız. Benim anlatamadığım bir şey var Türkiye'de, dünyada ilk bunu biz yapıyoruz. Sandığın başında tutulan tutanakları taramak suretiyle siyasi partilere gönderdiğimiz gibi seçimlerin kesinleşmesinden sonra, tahmini 10 gün civarında bir süre sonra internette 'www.ysk.gov.tr' adresimizde de yayınlıyoruz. Çok da basit hale getirdik. Vatandaş, Türkiye'deki tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini ve tutanaklarını, ilçe birleştirmelerini, il birleştirmelerini kontrol etme, görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından birisi de bu."

    ‘BUGÜNE KADAR MÜKERRER OY KULLANMA, FAZLADAN OY KULLANMA GİBİ BİR İTİRAZIN GELMEDİ'

    CHP'de, halk oylaması sonuçları Parti Meclisi (PM) salonunda oluşturulan Seçim Takip Merkezinden takip edildi.
    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP, seçim güvenliği için alınacak tedbirleri açıkladı
    Bu konuda bugüne kadar mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma gibi bir itirazın gelmediğini kaydeden Güven, sandık başında sayım dökümlerin yine siyasi partiler tarafından yapıldığını anlattı.

    Başkan Güven, eş zamanlı siyasi partiler gönderilen bu sayım döküm sonuçlarının tüm vatandaşların incelemesine de açıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Vatandaşlarımız lütfen 2014'ten bu yana oy kullandıkları sandık sonuçlarını ıslak imzalı görmek istiyorlarsa 'ysk.gov.tr' adresine girsinler, çok basit bir iki işlemle görebilirler. Bu seçimlerden sonra da oy kullandıkları sandık sonuç tutanaklarını bizim sitemize girmek suretiyle görsünler. Bizim güvencemiz, teminatımız bunlar. Bugüne kadar da bizim yayınladığımız sandık sonuç tutanaklarında değişiklik yapıldığına dair bir tek itiraz gelmedi."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (967)

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    Etiketler:
    ıslak imzalı tutanaklar, tedbir, tutanak, parti, Seçim güvenliği, seçim, YSK, Sadi Güven, Türkiye
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