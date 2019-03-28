Eski savcı Sarıkaya için 15 yıla kadar hapis istemi

Şemdinli'de Umut Kitabevi'nin bombalanması davası ile tanınan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Şemdinli davası için yazdığı iddianamenin 'Gülen Cemaati'nin isteği doğrultusunda hazırlandığını' açıklayan eski savcı Ferhat Sarıkaya için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

© AA / Gökhan Balcı Eski savcı Sarıkaya: Maddi sorunlar nedeniyle örgütün dediğini yaptım

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ferhat Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Mütalaasını açıklayan savcı, FETÖ üyesi olduğunu kaydettiği sanık Sarıkaya'nın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın cezasının üst sınırdan verilmesini istedi.