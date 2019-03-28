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12:47 28 Mart 2019
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    Selim Kotil

    BTP'li Kotil: Önceliğimiz kendi vatandaşımız, İstanbul mülteciler diyarına dönüştü

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (971)
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    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Selim Kotil, "Bizim için önceliğimiz kendi vatandaşlarımızdır. İstanbul, mülteciler diyarına dönüştü" dedi. İmamoğlu, "İstanbul'u öncelikle İstanbullunun yararlandığı bir şehir haline getirmeliyiz" ifadesini kullandı.

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Selim Kotil, dört farklı sosyal medya platformu üzerinden canlı yayınla interaktif miting yaptı.

    Selim Kotil
    © Fotoğraf : DHA
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    Kotil, bir izleyicinin "Bunca Türk işsizken Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna şu şekilde cevapladı:

    "Türkiye'nin komşusu olan Suriye ile arasını bozması, düşmanca tavra girmesi son derece yanlıştır. Maalesef, Türkiye bunu kendi menfaatleri adına değil, global menfaatler adına yapmıştır. Komşunuzda kan gövdeyi götürecek ama sizde hiçbir şey olmayacak, diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şunu unutmayalım, Şam'ın ve Bağdat'ın bütünlüğü Ankara'nın bütünlüğü demektir. Şam'ın ve Bağdat'ın güvenliği Ankara'nın güvenliği demektir. Komşunuzda bir ateş varsa, o ateş eninde sonunda sizin topraklarınıza sıçrar. Zaten şu an gelinen nokta bunun kanıtı hükmündedir. Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey Suriye'de ilk karışıklıklar çıktığı dönemde en üst perdeden bu izlenen politikanın yanlış olduğunu söyledi. Esad'ın hakkının gasp edilmeye çalışıldığını ve onun 'Hz. Hüseyin rolünde' olduğunu söylemişti. Suriye olayı, genel başkanımızı bir kere daha haklı çıkarmıştır."

    'İLK OLARAK KOMŞULARLA ARAMIZ DÜZELTİLMELİ'

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    © AA / İzzet Mazi
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    Ahmet Davutoğlu'nun bakanlığı döneminde izlenen Türkiye dış politikasının Türkiye için büyük sıkıntılara yol açtığını belirten Kotil, ""Cumhurbaşkanımız, Emevi Camii'nde namaz kılacağız demişti. Gelinen nokta itibariyle 3 milyon Suriyeli bugün Sultanahmet Camii'nde namaz kılıyor. Maalesef Suriye'de çok yanlış bir politika izlendi. Bu politikadan ivedi olarak dönülmesi lazım. Suriye konusunda olması gereken ilk şey komşularımızla aramızı düzeltmektir. Esad ile masaya oturmak ve barışmak zorundayız. Bundan sonra yapılması gereken şey ise topraklarımızdaki Suriyelileri ülkelerine geri döndürmektir." diye konuştu.

    'KENDİ ÜLKEMİZDE YABANCI KONUMUNA DÜŞÜYORUZ'

    Seçilmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mülteciler konusunda izleyecekleri politikayı da açıklayan Kotil, konuşmasını şöyle tamamladı:

    "Bu bir genel seçim değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda yetkimiz yok. Ama yerel seçimde bu düşünceyi seslendiren insanlara oy vermeniz durumunda emin olun ki bu oylar Ankara'ya mesaj olarak iletilecektir. Bizim için önceliğimiz kendi vatandaşlarımızdır. Tabela vergilerinde Türkçe yazılı tabelalara yüzde 30 indirim, tüm yabancı tabelalara yüzde 30 zam yapacağım. Fatih'te her yer Arapça, başka yerlerde ise İngilizce tabela ile dolmuş durumda. Hoş bir görüntü olmuyor. Kendi ülkemizde yabancı konumuna düşüyoruz. Bu duruma bir nebze olsun önlem almalıyız. Ayrıca şunu belirtmek lazım, bir tek Suriye'den değil, bunun dışında pek çok Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden de mülteciler İstanbul'a akın ediyor. İstanbul, mülteciler diyarına dönüştü. İstanbul'u öncelikle İstanbullunun yararlandığı bir şehir haline getirmeliyiz. İmkanlarımız el verdiği ölçüde diğer ülkelerin vatandaşları ile de ilgileniriz. Ama burada öncelik vatandaşımıza verilmek zorunda."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (971)
    Etiketler:
    eleştiri, mülteci, aday, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), BTP, Selim Kotil, İstanbul, Türkiye
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