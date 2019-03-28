İmamoğlu: Beyoğlu'nda iddialıyız, 10 ilçede daha kazanabiliriz

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, Birgün'den Berkant Gültekin'e konuştu.

"Gerçekler, ekonomik kriz ve işsizlik daha baskın" diyen İmamoğlu, yaklaşık olarak 100 kişiden 70'inin en yakıcı probleminin kriz, yoksulluk ve işsizlik olduğunu kaydetti.

© AA / Arşiv İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde

İmamoğlu, "Kazanırsanız ya da kaybederseniz, kendinize nasıl bir yön çizeceksiniz?" sorusuna "İnanın, gündemimde İstanbul'u yönetmek dışında hiçbir şey yok. İnsan zaten siyasette kendi kariyerini planlayamaz. Planlandığı takdirde iş bütün ruhunu kaybeder. İlkesel olarak kendim asla bir kariyer planlaması yapmam. Zaman ne gösterir bilemeyiz" yanıtını verdi.

Bazı ilçelerde değişim beklediğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Aslında çok iddialı görünmediğimiz ama sürpriz beklediğimiz ilçeler var. Beyoğlu iddialı olduğumuz ilçelerden birisi. Farkın çok göründüğü ama değişime gebe olan başka ilçeler de var."

İmamoğlu, ciddi anketler yaptırdıklarını belirterek CHP'nin kazanacağı ilçelerin sayısını, mevcut 14 ilçenin dışında 10'u bulabileceğini aktardı.