Kılıçdaroğlu: Davaların tamamını kazanacağım, hepsini de geri alacağım

Türkiye genelinde 32 radyodan ortak yayımlanan 'Bizim Stüdyo' programına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim sürecine ilişkin soruları yanıtladı.
32 Radyonun ortak yayınında “Bizim Stüdyo” programının konuğuyum. https://t.co/5vpU2GeLhG— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 28, 2019
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da, Mansur Yavaş'ın Ankara'da büyükşehir belediye başkanı olması, Çorum'da, Erzincan'da CHP'li bir belediye başkanı olması Türkiye'de nasıl bir beka sorununa yol açabilir? Neden böyle bir propagandaya başvuruyor Cumhur İttifakı?" sorusunu, şöyle yanıtladı:
‘VATANDAŞIN KAFASINDA ENDİŞE YARATIP, ENDİŞEYLE OY DEVŞİRMEK İSTİYORLAR'
‘TÜRKİYE'DE BEKA DEĞİL, YÖNETEMEME SORUNU VAR'
"Türkiye şu anda iki ayrı penceresi olan bir ülke. Bir pencerede saray sosyetesi ve çevresi var. Bunların her şeyi çok iyi, hiç kimsenin işsizlik, açlık, yoksulluk, gelecek sorunu yok, mal varlıkları, imkanlar her şey var. Diyelim ki birisi milletvekiliydi, işsiz kaldı hemen bir yere büyükelçi veya bakan yardımcısı veya bir kuruluşa üst düzey yönetici olarak tayin ediliyor. Sorun burada yok. Sorun, ikinci pencerede yani halkın penceresinde var. Burada işsizlik var, yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyor, evladına harçlık veremeyecek bir baba var, işsizlik yüzünden gelip TBMM duvarının dibinde kendisini yakan baba var. Bu sorunları gören var mı? Saraydan bakıldığında bu sorunlar görünmüyor zaten. Saray mutfağına bakıyor, saray mutfağında her şey var. O zaman 'Türkiye'nin herkesin evinde barkında bunlar var.' Bir süre sonra saraydan şu ses çıkarsa kimse şaşırmasın, 'Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler.' bunu söyleyebilirler. Onlar pastayla, ejder meyveleriyle huzur içinde yaşayıp gidiyorlar, halkın dramını, çektiği derdi bilmiyorlar."
‘17 YILIN SONUNDA BENİ NİYE SOĞAN, PATATES KUYRUĞUNA SOKTUN?'
Yunanistan'dan 2018'de 115 milyon dolarlık pamuk, 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık tütün ithal edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bunu vatandaş sorgulayacak. Bu seçimlerin en temel özelliği vatandaşın vicdanına sorarak, sandığa gidip oy kullanmasıdır. Ne oldu da bu memleket bu hale geldi? Düne kadar pamuk, buğday, tütün ihraç ederdik, ne oldu da bu konuma geldik? Bugün fabrika satıyoruz, pamuk, buğday, tütün ithal ediyoruz. Nasıl oldu da işler tersine döndü? Nedeni şu: Türkiye'yi yönetmiyorlar, varlıkları erittiler, artık elde avuçta bir şey kalmadı. Şimdi 'Türkiye'nin beka sorunu var.' diye ortaya çıkmışlar, konuşuyorlar. Beka sorunu varsa, senin koltuk derdin var, vatandaşın beka sorunu falan yok" değerlendirmesinde bulundu.
‘DAVALAR 3 MAHKEMEYE DÜŞTÜ, BUNLARIN HAKİMİNİ DEĞİŞTİRDİLER’
‘BİR SİLAH FABRİKASI SATILIR MI?'
Sakarya'daki tank palet fabrikasının kendi alanında üretim yapan dünyadaki 5 fabrikadan birisi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
50 milyon dolar değil, sırf o fabrika Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalsın diye millet rahatlıkla 100 milyon dolar para toplar. Erdoğan sürekli benden kurtulmak istiyor. Benden kurtulmak mı istiyorsun? Katar ordusuyla anlaşmayı iptal et, 1 hafta içinde 50 milyon doları toplayıp o fabrikaya vermezsem, ben siyaseti bırakacağım. Sen de kurtulacaksın benden, eğer toplayamazsam. Ama buna da cesaret edemiyor, çünkü 50 milyon doları rahat toplarız ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını, saygınlığını korumuş oluruz."
‘CHP, SEÇİMDE GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAK'
Kılıçdaroğlu, orada iki temel hatanın yapıldığını anlatarak, "Yeni Zelanda'ya gidildi. Madem ki TBMM ortak bir tepki gösterdi, ortak bir bildiri yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden bir uçakla da gidilecekse bütün siyasal partilerden temsilcilerin de o uçakta olması gerekirdi. Biz kendi milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdik. 3 arkadaşlarımız gitti ve yaralılarla parlamentodaki yetkililerle görüşüp tekrar geldiler" diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci hatanın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Zelanda'daki görüntüleri miting meydanlarında izletilmesi olduğunu ifade etti.
CHP'li belediyelerin olduğu yerde krizin en hafif şekilde atlatıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, İzmir'de 35 bin yoksul haneye onar bin soğan ve patates alınarak araçlarla daha önceden belirlenen ailelere ulaştırıldığını anlattı.
Kılıçdaroğlu, insanın yoksulluğunu teşhir etmeden, onları kuyruğa sokmadan insani bir yardım çalışması yaptıklarını ifade ederek, yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin evine giderek kapılarına teslim ettiklerini söyledi.
‘BEDAVA VERİLEN ÜRÜNLER PARAYLA SATILDI'
Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerinin olduğu yerlerde yapacakları projelerle istihdama da katkı sağlayacaklarını belirterek, "Vatandaş elini vicdanına koyacak ve gidecek CHP'li belediyelere oylarını verecek. Ayrıca AK Parti'nin reklam filmlerinin tamamı CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde çekiliyor. Niçin? Demek ki oralarda güzellik var" diye konuştu.
Ekonomik gidişatın iyi olmadığını ve freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı indiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Çözüm var mı? Evet var. Geçen yıl 13 maddelik bir çözüm sundum. Ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldım. Kriz var ve bu politikalarla bu krizden çıkılamaz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin şu anda kalkınma planının olmadığını savunarak, son kalkınma planının süresinin 2018'de bittiğini söyledi.
Seçimde CHP'nin güzel başarılara imza atacağına inandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Vatandaşların kentlerde huzur içinde birlikte yaşamasını istiyoruz. Vatandaşlardan şunu istiyorum; sevgili vatandaşlar, sadığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve ona göre oyunuzu verin. Huzurlu bir kent, doğası, yeşili olan bir kent arzu ediyoruz. En büyük arzumuz bu ülkeye huzuru ve barışı getirmek" dedi.
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