Adana'da 5 dil bilen şüphelinin kurduğu uyuşturucu serası, polisi bile şaşırttı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan 33 yaşındaki Gökhan K.'nin uyuşturucu yetiştirtiği bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine alınan izinle zanlıyı takibe başladı.

Yapılan baskında polis zanlının eve 30 bin liraya harcayarak Hint keneviri serası kurduğunu tespit etti. Gökhan K.'nin kaliteli esrar üretebilmek için hiçbir masraftan kaçmadığı, portatif elbise dolabının içine yaptığı havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi.

Ekipler, balkonda kurulan 2 termal çadır içinde topraksız esrar yetiştirildiğini görünce şaşırdı.

Şüphelinin, İngilizce, Almanca, Norveççe, İsveççe, Danca dillerini bildiği, ileri düzeyde bilgisayar yazılımı yaptığı, üniversite işletme mezunu olduğu öğrenildi. Şüphelinin bilgisayarını da inceleyen polisler, Gökhan K.'nin internet üzerinden topraksız uyuşturucu üretimi hakkında araştırma yaptığını da tespit etti.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.