Özhaseki'den Yavaş'a: Yurt dışında böyle bir adam aday değil sokağa çıkamaz

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Yurt dışında böyle bir adam aday değil, vallahi sokağa çıkamaz" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ATO Congresium'daki Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı çalışmalar ve Ankara'da yapılması gereken projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzlaşı kültürünün şehirleri ayağa kaldırma hususundaki önemine değinen Özhaseki, belediye başkanlarının, milletvekili ve sivil toplum kuruluşları gibi dinamik unsurları yanına alarak her türlü yeniliği ve hizmeti şehirlerine getirebileceğini söyledi.

Özhaseki, aday olarak katıldığı geçmiş yerel seçim süreçlerinde her zaman projeler ve icraatlar üzerinde konuştuğunu, başka konulara girmemeye özen gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'YAVAŞ 'SAHTE SENET' İDDİALARINA YÖNELİK YANILTICI CEVAPLAR VERİYOR'

"Geçmişte ben yapacaklarımı söylerdim. İnsanlar da bunu değerlendirir veya şikayetlerini iletirdi. Böyle bir dönem geçirirdik. Ne yazık ki öyle olmadı. Yine ben son 10 güne girene kadar sadece projelerimi anlattım ve karşı tarafı da 'projeleri yok, işi bilmiyorlar' diye eleştirdim. Ancak 10 gün önce bir sanık sahtekarlığı çıktı ortaya, girmek zorunda kaldım. Emin olun yurt dışında böyle bir adam aday değil, vallahi sokağa çıkamaz."

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın 'sahte senet' iddialarına yönelik halka yanıltıcı cevaplar verdiğini söyleyen Özhaseki, Yavaş'ın hangi özelliğiyle 600 bin dolarlık iş yaptığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini ifade etti.