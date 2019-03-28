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14:20 28 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gençlerle bir araya geldi

    Erdoğan: Karşı tarafın teröre bulaşmış bir adayı var, GBT'leri hazır tutuyoruz, seçim sonucuna göre adım atacağız

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (973)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime ilişkin olarak "Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. 3-5 sene bekleyemeyiz. GBT'leri hazır tutuyoruz, sonuca göre adımlarımızı atacağız" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin asıl sıkıntısının enflasyon olduğunu söyledi ve faizlerin düşmesi gerektiği görüşünü tekrarladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Atakule'de gençlerin sorularını yanıtladı. Söz konusu program Erdoğan'ın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında canlı yayınlandı. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    İHA
    Erdoğan: Merkezi yönetim ile uyum içerisinde olmayanlar yarın iflaslarını ilan edecek
    Program, Erdoğan'ın "İkinci gençlerle buluşma toplantımı sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maraton. Tam böyle finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde, Atakule'de bir taraftan hem Ankara'yı izlemek hem de moderatörlüğümde böyle bir toplantıyı yapmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben sizlerden sorular alacağım, cevaplandırmaya çalışacağım" ifadesiyle başladı.

    ​Erdoğan'ın açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

    — Bu beka sorununun öne çıktığı bir seçim. Kandil'den yönetilen bir süreci takip ediyoruz. Mehmetçiğimiz, polisimiz ciddi bir mücadele veriyor. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum.

    ​'DEVLETTEN ALDIKLARI PARAYI KANDİL'E GÖNDERİYORLARDI'

    — Yatırımların olmamasının nedeni terör. Mardin bir medeniyetler şehri. 3 dinin bir arada olduğu yer. Biz AK Parti iktidarı olarak farklı dinin mabetlerini ihya edip kendilerine verdik. İnşa edip teslim ettik. Yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler de çok farklı konumda. Mardin'de artık trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Geçmişte neden yoktu? Devletten aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. 3-5 sene bekleyemeyiz. GBT'leri hazır tutuyoruz sonuca göre adımlarımızı atacağız.

    'SİZLER ÖNCÜ OLMAYA ADAYSINIZ'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Balıkçı
    Kılıçdaroğlu: Muhtarın ne beka sorunu olacak, mahalleyi yönetecek
    — Dijital yolculuğun içinde gençlik var. Sizler öncü olmaya adaysınız. Çanakkale'yi bilirsek kurtuluş mücadelemizin ne olduğunu anlarız. Çanakkale Boğazı başta olmak üzere burası geçilirse girilecek olan yer İstanbul'du. İstanbul öyle bir hedef ki… Konstantinapol olayını hazmedememelerinin nedeni o. Ecdadımız buna imkan vermedi. İstanbul olayını unutmuyorlar, hazmedemiyorlar. Bu nedenle orada 51 Müslümanı ibadet esnasında şehit ettiler. Buna batı tepki gösterdi mi? 51 Müslüman camide ibadet esnasında şehit ediliyor. Şunu iyi bilmemiz lazım, dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yapmamız gereken çok şey var.

    'TERÖRLE MÜCADELEMİZ FARKLI OLMAYA BAŞLADI'

    TSK ve MİT'in düzenlediği operasyon
    © AA /
    AA: PKK'nın lider kadrosu öldürüldü
    — Sanatta, kültürde, ilimde, irfanda, teknolojide çok ileri noktaya gelmemiz lazım. İleri teknolojiyi yapamasaydık, şu an savunma sanayinde yüzde 20'yi yapabiliyorduk. Şimdi yüzde 70'e dayandık. O zamanlar ihracat yoktu. Şimdi savunma sanayimizde yıllık 2.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Buraya geldik. İnsansız hava aracı almak için oğul Bush'a söylemiştim. Durdu durdu '48 saatte istihbaratla bu işi başlatalım' dedi. İstihbarat da önemli ama İHA verin ki terör örgütlerinin bulunduğu koordinatları tespit edip vuralım. 'Bunu çalışalım' dedi. Sonra 'Kongreden izin çıkmadı' dediler. İsrail'den almışlardı bizden öncekiler. İsrail arıza yaptığında tamiratını yapmaz, parçasını vermez. Ne zaman biz İHA ürettik, hele hele SİHA ürettik, rahatladık. Terörle mücadelemiz farklı olmaya başladı. Şimdi üçüncü faza geçiyoruz, İHA'nın önemli bir boyutta olanını üretiyoruz. O üretildikten sonra bu işi çok daha güçlü yapacağız. iki tarafta 1.5'ar ton bombalar olacak.

    'YA BAŞLAYACAKSINIZ, YA BAŞLAYACAKSINIZ'

    Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan - HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder
    © AA / Burak Akbulut
    Çözüm süreci yasası lağvedildi
    — Türkiye'de üretilen birçok ürünün yüzde 85'i yerli ama nirengi noktası ithal. Gelin bunu Türkiye'de yapalım. Tüm mesele bir ülkenin evlatlarının yerlilik ve millilik meselesidir. Biraz gevşeme var.

    — İnşallah seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. 5 firma imzayı attı. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Yerli otomobilde bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz. Bundan sonra süreç böyle.

    'GOOGLE AMCAYA SORSA ÖĞRENECEK'

    — Akıllı şehirlerle ilgili adaylarımız projelerini açıkladılar. Bakanlıklarımızın bu alanda attıkları adımlar var. Geçmiş şehircilik anlayışı geride kaldı. Millet kıraathanesi dedim CHP kumarhane anladı. Adam kıraathane nedir bilmiyor. Google amcaya sorsa öğrenecek.

    'YETERLİ SAYIDA İHA MEVCUT'

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
    © Sputnik / Evgeny Kotenko
    Poroşenko, Türk İHA’ların testlerinden memnun kaldı
    — Şu anda bugün batının birçok ülkesinde olmayan havalimanımız var. İstanbul'da şu anki havalimanının olduğu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. İş adamları için bir bölümü ayıracağız, onları yine uçaklarıyla oraya insin diye. Şimdi araçlarımız arıza yaparsa parça ne zaman gelir düşüncemiz yok. Anında gerekli müdahaleyi yapabiliyoruz. 1-2 değil, yeterli sayıda İHA'mız mevcut.

    'ANKAPARK 23 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Erdoğan, Ankapark'ı açtı: Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz
    — Ankapark'ı (Wonderland Eurasia) bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etti. (Ankara adayı Mehmet Özhaseki'ye) İşletmecileriyle konuşsanız da Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de bir meclis kararı almak üzere 23 Nisan akşamına kadar açık tutsanız. Bu fırsatı tüm gençliğimize verirsek hayır dualarını alırız. Bunun yapımına mimar mühendisler odası karşı çıktı. CHP'nin adayı olan zat da karşı çıktı. Nerede hayırlı bir iş yapıyorsanız hemen karşısına çıkıp 'istemezük.' İnşallah yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemizi bitiyoruz. 5 milyon cilt kitap olacak. 24 saat kütüphanemiz açık olacak. Burada da ikramlarımız olacak."

    'ÇÖZÜM SÜRECİNİ KANAAT ÖNDERLERİYLE YAPMIŞTIK'

    Sezai Temelli
    © AA / Ferdi Uzun
    Temelli: Ülkede bir tek iktidarın beka sorunu var
    — (Genç kadının 'HDP için 'terör örgütüyle bağlantılı' diyorsunuz, muhalefeti 'terörle iş birliği yapmakla' eleştiriyoruz. Çözüm süreci döneminde bu kişilerle temas halindeydiniz, neler değişti?' sorusu üzerine) HDP, PKK'nın siyaset kanalıdır. Zaman zaman siyaset kanadı olmayı dahi hazmedemeyip çıkıyor kadın diyor ki sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık diyor. Bunlar akıllı bir siyasetçi olsa sırtını oraya dayasan bile söyleme. Demirtaş, biz bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceğiz diyor. Bu adamlar şirazesinden çıkmış. Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamız lazım. Bir tanesi çıkıyor, Kürdistan'da oylar HDP'ye batıda da AK Parti ile MHP'ye oy yok diyor. Ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsan beraberindekileri al defol Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesinde yaşa. Ankara, İstanbul, İzmir'de neden aday göstermediler. İttifak yaptıkları siyasi partileri zayıf düşürmemek için yaptılar. Bizim Cumhur İttifakı olarak her şeyimiz açık. MHP ile kurduğumuz ittifakın pazara kadar değil mezara kadar devamını sağlayacağız.

    — Çözüm sürecini Dolmabahçe'deki çalışma ofisime kanaat önderlerini davet etmek suretiyle yaptık. Bunları Güneydoğu'da çalışmalara gönderdik. Ama bunlar orada alınan kararlara sadık kalmadılar. Aldığımız kararların aksine hareket ettiler. Şu andaki malum zillet ittifakı, benim ifademle illet ittifakı bunlarla bizimki birbirine benzer değil. Bundan sonra aramızda böyle bir ittifakı kurmak, zaten direk onlarla oluşan bir şey değildi. Kanaat önderleriyle yapmıştık.

    'ADAY OLDUĞUM DÖNEMDE ÜNİVERSİTEYE GİTME ŞANSI 10'DA 1'Dİ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Bazı öğrencilerimiz illa burs diyor, evladım illa da burs yok
    — Benim aday olduğum dönemde üniversiteye gitme şansı 10'da 1'di. Şimdi 10'da 10. Maalesef gençler sadece burs istiyor, ben diyorum ki kredi de isteyin.

    — (Dövizdeki dalgalanma) Bütün bunlar batının başta ABD, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Son olarak döviz, faiz, kur bununla ilgili operasyon ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar ödeme yapma konusunda. TL prim yaparken dolar ciddi manada düşmeye başladı.

    — Biz bir defa kendimize güveniyoruz. Ekonomide iyi bir konumdayız. Uluslararası bu oyunu oynayan bankalar, seçim zamanı rapor yayınlamayacağız demeye başladılar. Bundan önce yaptınız tutmadı. Bunların hepsi şu anda Türkiye'nin seçime giderken siyasi dayatmadır. Bu genel değil yerel seçim. Burada Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayamazsınız.

    'PİYASADAKİ SPEKÜLATÖRLERİ TERBİYE ETMEMİZ ŞART'

    Recep Tayyip Erdoğan- Yenikapı
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Erdoğan Yenikapı mitinginde: Ey finans sektörünün içinde olanlar provokatif eylemlere giriyorsanız bedelini çok ağır ödeyeceksiniz
    — Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Asıl sıkıntı faiz. Faizi aşağı düşürdükçe enflasyon da düşecektir. Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart. Ben de bir ekonomistim. Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart.

    — 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var. Zincir marketlerden öte küçük marketlerle bu adımı atarız.

    — Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız.

    — Yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum olumlu yönde değişecektir. Ben inanıyorum tek haneliye de kesinlikle inecektir.

    'TERÖRİST DİYECEK KADAR VİCDANSIZ DEĞİLİM'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
    Erdoğan: Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?
    - Diğer partilere oy vereceklere terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Sözde İYİ Parti'nin başındaki kadın benim terörist vatandaşlarım diyor. Bununla ilgili Türkiye hukuk devleti, ben de kendisine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Sadece bununla bırakmayacağım. Cezai bir süreci gerektiriyorsa ceza davası da açacağım.

    — Bay Kemal ne dedi? Man Adaları'nı o ana kadar bilmezdim, sayesinde öğrendim. Man Adası iddiasıyla ilgili tazminat davasından gelecek 2.5 milyon lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

    — Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı. Toparlandıktan sonra düşme hattından kurtuldu. Temennim, Ankara'yı Süper Lig'de temsil eden bir takımın olmasıdır. Ankara'ya 55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (973)
    Etiketler:
    Man Adası belgeleri, Tanzim satış, İHA, Yerli otomobil, Döviz kurları, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Kredi, burs, Ekonomi, GBT, terör, Ankaragücü, İYİ Parti, Cumhur İttifakı, MHP, Ankapark, HDP, CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mehmet Özhaseki, Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak, ABD, Mardin, Türkiye, Ankara
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