Babanın cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı

Menderes'te yaşayan lise son sınıf öğrencisi A.B., okuldaki rehber öğretmenine gidip intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.
Rehber öğretmen, öğrencisini alarak polise gitti. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan A.B., babasının alkol aldığı zamanlarda annesine şiddet uyguladığını, kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Bunun üzerine gözaltına alınan M.B., sorgusunda suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)