Saadet Partisi Bolu adayı Kılınç'tan reklam videosu: Yetiş doktor! Bolu elden gidiyor

Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala bir reklam videosu yayınladı. Videoda doktor rolünde olan Kılınç'ın 'hasta' olan Bolu'ya teşhisler koyarak reçetesine Saadet yazdığı görülüyor.

Kılınç'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı ‘Doktor yetiş! Bolu elden gidiyor' videosu sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Reklam filminde ambulansla hastanenin acil servisine getirilen 'Bolu' isimli hastaya doktor rolündeki Kılınç ilk müdahaleyi yapıyor. Bolu'ya 'israf yollarında kaçak', 'otopark yetmezliği', 'ulaşım yollarında tıkanma', 'vitamin eksikliği' ve 'bozuk ekonomi' teşhisleri koyuyor.

Daha sonra 'Sende duruş bozukluğu var, şu elini vicdanına koy' diyerek Bolu'nun elini kalbine koyan Kılınç, hastanın reçetesinde de 'sabah-akşam aç karnına SAADET' yazıyor.

'Dürüst Olmak Gerekirse' sloganıyla 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi'nin çekmiş olduğu ‘Sülün Osman' ve Penguenli reklam filmeri de çok konuşulmuştu.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI AKGÜL'DEN TEPKİ

© AA / Halife Yalçınkaya Animasyon videosu sosyal medyada gündem olan Saadet Partisi'nden yeni reklam

Söz konusu reklam filmine Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül'den ise tepki geldi. Akgül, basın açıklaması yaparak, "‘Vitamin eksikliğin var', ‘Sende duruş bozukluğu var, şu elini vicdanına koy!' ifadelerini kullanarak Bolulu hemşerilerimize hem vitaminsiz hem de omurgasız denmek suretiyle hakaret edilmiştir" dedi.

Akgül'ün açıklaması şu şekilde:

"Malumunuz ülkemizin en önemli gündemini 31 Mart yerel seçimleri oluşturmaktadır. Haklı olarak birçok adayda kendini ön plana çıkarabilmek adına sosyal medya çalışmaları, görsel tasarımlar ve profesyonel olarak hazırlattırılan kısa video mesajları ile seçmen kitlesine ulaşmaya çalışmaktadır. Lakin son olarak ilimizde seçim çalışmaları yapmakta olan Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç seçim propagandası yapmak amacıyla hazırlattığı kısa video tanıtım filminde haddini ve maksadını aşmıştır. Yayınlanan Sosyal Medya videosunda Bolu'nun sorunlarına değinilmiş, ancak Bolu halkı olarak lanse edilen figürana yönelik ‘'Vitamin eksikliğin var'', ‘'Sende duruş bozukluğu var, şu elini vicdanına koy! ‘' ifadelerini kullanarak Bolulu hemşerilerimize hem vitaminsiz hem de omurgasız denmek suretiyle hakaret edilmiştir.

Evet; Birçok vatandaşımız da yayınlanan video filmini izleyerek gülmüş, ilimizin kısmen de olsa sıkıntılarının dile getirilmesinden memnuniyet duymuştur. Ancak videonun son kısımlarında bugüne kadar Saadet Partisi'ne oy vermemiş olan Bolulu diğer seçmenlere yönelik yukarıda bahsettiğimiz ifadeler vatandaşlarımızın rahatsızlık duymasına neden olmuştur.

Bolulu hemşerilerimizin çok şükür adam gibi bir duruşu, Köroğlu gibi yiğitliği vardır. Özellikle Güneydoğuda Belediye Meclis Üyeleri listelerine eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'den isim yazanlardan Boluluların öğreneceği bir duruş yoktur. Amacını ve haddini aşan bu tanıtım ve reklam videosu sebebiyle Saadet Partisi Bolu Teşkilatlarını ve Adayını Bolu halkından özür ve af dilemeye davet ediyoruz.

İnanıyoruz ki; Bolulu seçmenimiz 31 Mart akşamı terör örgütlerinin siyasi yapılanmalarıyla açık-kapalı ittifak halinde olanlara Köroğlu'nun torunları olarak, Cumhur İttifakının ne kadar duruşlu ve vitaminli olduğunu sizlere ve yandaşlarınıza şiddetle hatırlatacaktır."