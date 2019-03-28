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15:53 28 Mart 2019
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    Türk Kızılayı’ndan, Gaziantep'te CHP'li aday Nesrin Tuncel tarafından ‘Suriyelilere maaş dağıtıldığı’ iddia edilen yerin, AB tarafından fonlanan Kızılaykart başvuru ve dağıtımlarının yapıldığı merkez olduğu belirtildi.

    Türk Kızılayı CHP'li adayın 'Suriyelilere maaş' iddiasını yalanladı

    © AA / Adsız Günebakan
    Türkiye
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    Türk Kızılayı’ndan, Gaziantep'te CHP'li aday Nesrin Tuncel tarafından ‘Suriyelilere maaş dağıtıldığı’ iddia edilen yerin, AB tarafından fonlanan Kızılaykart başvuru ve dağıtımlarının yapıldığı merkez olduğu belirtildi.

    Gaziantep'te CHP'nin Şehitkamil Belediye Başkan adayı Nesrin Tuncel'in Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'ndeki ‘Suriyelilere maaş dağıtıldığını' iddia ettiği yerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Kızılayı ve BM Dünya Gıda Programı tarafından ortaklaşa yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı Hizmet Merkezi olduğu ve burada Kızılaykart başvuru ve dağıtımlarının yapıldığı ortaya çıktı.

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    Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, sosyal güvenlik ağı olarak tasarlanan SUY Programı'nın, yararlanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve dış etkenlere maruz kalmasını önlemeyi amaçladığı ifade edildi.
    SUY Programı'nın Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi tarafından fonlandığı belirtilen açıklamada, "Bütçe ve ulaşılan kişi sayısı bakımından dünya çapında yürütülen en büyük nakit destek programıdır. Programdan, Türkiye'de uluslararası koruma, geçici koruma ve insani ikamet altında yaşayan ve başvuru kriterlerini karşılayan yabancılar yararlanabilmektedir. Yardımlar, kişi başı aylık 120 lira ve periyodik ek ödemeler şeklinde Kızılaykart aracılığıyla sağlanmaktadır" bilgisine yer verildi.

    Açıklamada, programın Türkiye çapında uygulandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

    "Her ay uygun kabul edilen başvuru sahiplerine dayanarak demografik analiz yapılmaktadır. Çoğunluğu savaş mağduru, kırılgan bir kesim olan SUY Programı yararlanıcılarının demografik özellikleri incelendiğinde, yapılan nakit temelli desteklerin hedefe ulaştığı göze çarpmaktadır. Yararlanıcıların yaklaşık yüzde 85'lik kısmı çocuk, kadın, engelli ve 60 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır."

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    Programdan Mart 2019 itibarıyla 1 milyon 580 bin 36 kişinin yararlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kızılaykart aracılığıyla yapılacak yardımların finansmanı tamamen Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanmaktadır. Gerek devletimizin gerekse Kızılayın ülkemiz vatandaşı olan ihtiyaç sahipleri için planladığı harcamalar hiçbir şekilde bu süreçte kullanılmamaktadır. Belirlenen kriterlere göre yabancı misafirlere her ayın belirli günlerinde Kızılaykart dağıtımı yapılmakta, randevu esası olmasına rağmen zaman zaman Kızılaykart dağıtım merkezlerinin önlerinde küçük de olsa birikmeler meydana gelmektedir."

    Merkeze gelen Suriyeli Cemal Dede, yardımların ailedeki fert başına yapıldığını ifade ederek, "Benim 7 çocuğum var. İki çocuğum okuyor, biri de engelli. Bu yardım ailemizin geçimini sağlayabilmek için bize destek oluyor. Yardımı sağlayan Birleşmiş Milletler ve Türk hükümeti ile Kızılaya teşekkür ediyoruz" dedi.

    Suriyeli Şıh Mehmet Hamo da yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avrupa Birliği ve Kızılaya teşekkür etti.

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    Etiketler:
    Maaş, Suriyeli, Kızılaykart, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi, Türk Kızılayı, Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı, Şehitkamil Belediyesi, CHP, Şıh Mehmet Hamo, Nesrin Tuncel, Türkiye, Nuripazarbaşı Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep
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