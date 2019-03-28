Kılıçdaroğlu sahte Adana tweetini deşifre etti

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından, Adana mitinginin iptal edildiğine ilişkin açıklamanın yer aldığı sahte bir tweeti paylaşarak tepki gösterdi.
CHP lideri, "Adana mitingimiz iptal olmuştur. Yaptırmız olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü açık ara öndedir. Bu yüzden Adana'da zaman kaybetmeyerek kazabilme ihtimalimizin olduğu yerlere ağırlık vereceğiz" ifadelerinin yer aldığı tweete "Ne yaparlarsa yapsınlar, Adana'yı kazanacağız. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak!" sözleriyle cevap verdi.
Ne yaparlarsa yapsınlar, Adana’yı kazanacağız. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak! pic.twitter.com/nZmGoJO4UY— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 28, 2019
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