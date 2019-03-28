Kılıçdaroğlu sahte Adana tweetini deşifre etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana mitingiyle ilgili sosyal medyada dolaşımda olan bir tweete tepki gösterdi. Kendi hesabından paylaşılmış gibi gösterilen tweete "Ne yaparlarsa yapsınlar Adana'yı kazanacağız" diye cevap verdi.