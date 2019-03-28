İmamoğlu: Kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilirler, ben 16 milyonun kalbini kazanarak seçimi kazanacağım

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Güngören'de devam etti. Güngören'de seçim otobüsüyle tur atan İmamoğlu vatandaşları selamladı ardından Güngören Köyiçi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
İmamoğlu, "Ben, sizin 'moralinizi yükseltmeye geliyorum' demiştim. Şimdi meydanlarda sadece ben değil,herkesin gülümsediğini görüyorum. Lütfen kalan 2 günü iyi değerlendirelim. Bugün yüreğimi ısıtan bir olay yaşadım. Güngören'de bir evladımız, 11 yaşında, annesine demiş ki, 'Ben namaz kılarken Ekrem ağabeyime dua ediyorum.' Bundan güzel bir hediye olmaz. Biz bu şehirde insanları buluşturmaya geldik. İnsanları tehdit eden dilden bu şehri Allah korusun. Herkesin o kötü dilini, Allah ıslah etsin. Bunlar, güzel dualar, farkındaysanız. Pazar günü akşam, tehdit edenleri hiç umursamayın. Biz, her tavrımızla ders vermeye geldik. Milletçe bir, iri ve diri olduğumuzu göstermek adına, hiç kimseyi dışarda bırakmamak adına, sevinç gösterileri istemiyoruz. Herkes kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilir. Ben, 16 milyon insanın kalbini kazana kazana seçim kazanacağım" ifadelerini kullandı.
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