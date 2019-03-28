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17:28 28 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilirler, ben 16 milyonun kalbini kazanarak seçimi kazanacağım

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (979)
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    Seçim çalışmalarına Güngören'de devam eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Herkes kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilir. Ben, 16 milyon insanın kalbini kazana kazana seçim kazanacağım" dedi.

    CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Güngören'de devam etti. Güngören'de seçim otobüsüyle tur atan İmamoğlu vatandaşları selamladı ardından Güngören Köyiçi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    İmamoğlu, "1 Nisan'da, çok güzel çiçekler açacak İstanbul'da ve bütün Türkiye'de. Ben, her şeye rağmen, devlet adamlığını hatırlatıyorum. Devlet adamlığı görevinizi yapın. Pazar günü seçim var. Seçim için gerekli tedbirleri alın. Gerekli süreçleri denetleyin. Herkes sandık başına gidecek. İstanbul'u Sokak sokak geziyoruz. Sağ olsunlar, bize emniyet mensupları eşlik ediyor. Ayaklarına taş değmesin. Hepsine teşekkür ediyorum. Görevlerinizi yapın, önlemlerinizi alın. İnsanlar, huzur içerisinde bir seçim süreci yaşasınlar" diye konuştu.

    İmamoğlu, "Ben, sizin 'moralinizi yükseltmeye geliyorum' demiştim. Şimdi meydanlarda sadece ben değil,herkesin gülümsediğini görüyorum. Lütfen kalan 2 günü iyi değerlendirelim. Bugün yüreğimi ısıtan bir olay yaşadım. Güngören'de bir evladımız, 11 yaşında, annesine demiş ki, 'Ben namaz kılarken Ekrem ağabeyime dua ediyorum.' Bundan güzel bir hediye olmaz. Biz bu şehirde insanları buluşturmaya geldik. İnsanları tehdit eden dilden bu şehri Allah korusun. Herkesin o kötü dilini, Allah ıslah etsin. Bunlar, güzel dualar, farkındaysanız. Pazar günü akşam, tehdit edenleri hiç umursamayın. Biz, her tavrımızla ders vermeye geldik. Milletçe bir, iri ve diri olduğumuzu göstermek adına, hiç kimseyi dışarda bırakmamak adına, sevinç gösterileri istemiyoruz. Herkes kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilir. Ben, 16 milyon insanın kalbini kazana kazana seçim kazanacağım" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (979)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu, Güngören, İstanbul
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