Erdoğan: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim

Erdoğan, "İlçemizi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Haymana'ya bir bioenerji tesisi kuracağız. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 lira destek ödemesine ilave önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek vereceğiz. Hedefimiz küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir" diye konuştu.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Haymana'da vatandaşlara hitap ediyor. https://t.co/Zw9X0ZKN7f— AA Canlı (@AACanli) 28 марта 2019 г.
'YEREL YÖNETİCİLERİN YAPACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK'
Erdoğan, "Pazar günü yerel seçim yapıyoruz. Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Ekonomide belediye başkanının etkisi var mı? Belediyelerin çoğu şu anda batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:
"Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış olacağız. Yarın cuma öbürsü gün cumartesi iki gün var sandığa gitmeyenleri de alıp sandığa götüreceksiniz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)