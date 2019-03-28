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17:27 28 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Haymana

    Erdoğan: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim

    © AA / Volkan Furuncu
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (979)
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    Türkiye'nin ekonomisinin yerel başkanlar tarafından düzeltilemeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediyelerin çoğu şu anda batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    İHA
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    Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sordum, 'buraya bugüne kadar hiç Cumhurbaşkanı geldi mi?' dedim. Dediler ki yok. Haymana'ya içinde konferans ve spor salonu, kütüphane, engelliler, yaşlılar, hanımlar lokali gibi hizmet birimlerinin olacağı Aile Yaşam Merkezi yapacağız" açıklamasında bulundu.

    Erdoğan, "İlçemizi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Haymana'ya bir bioenerji tesisi kuracağız. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 lira destek ödemesine ilave önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek vereceğiz. Hedefimiz küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir" diye konuştu.

    'YEREL YÖNETİCİLERİN YAPACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK'

    Recep Tayyip Erdoğan
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    Ekonomi üzerinden mesajlar veren Erdoğan, "Doların 7 lirayı aştığı, faizlerin yüzde 40'ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık. Ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" dedi.

    Erdoğan, "Pazar günü yerel seçim yapıyoruz. Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Ekonomide belediye başkanının etkisi var mı? Belediyelerin çoğu şu anda batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

    "Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış olacağız. Yarın cuma öbürsü gün cumartesi iki gün var sandığa gitmeyenleri de alıp sandığa götüreceksiniz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (979)

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    Etiketler:
    Ekonomi, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Haymana, Ankara
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