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17:26 28 Mart 2019
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    Meral Akşener- Kemal Kılıçdaroğlu

    Akşener'den AK Partili vekile tepki: Sensin öküz

    © AA / Ali Atmaca
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (979)
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    Gaziantep'te tren denemeleri sırasında yoldaki yurttaşlara "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" diyen Ahmet Uzer ile Millet İttifakı'na "Adiler" diyen Bakan Bekir Pakdemirli'ye tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bunlar zıvanadan çıktılar. Onun için Antep vekili seçmenine öküz dedi. Sensin öküz" ifadelerini kullandı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Gökdere Meyda'nında ortak miting düzenledi. Sahneye ilk Akşener çıktı.

    Gaziray test sürüşü
    © AA / Kerem Kocalar
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    Akşener, "Bakan mı danışman mı ne olduğun belirsiz kişiye sormak istiyorsanız nasıl olur da dersin adilere dersin. Adi olan sensin. Bunlar zıvanadan çıktılar. Onun için Antep vekili seçmenine öküz dedi. Sensin öküz" diye konuştu.

    Gaziantep'te Gaziray test sürüşü sırasında AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" demişti. Amasya’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de meydanda seçmenlerine seslenirken muhalefete yönelik, “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?” ifadesini kullanmıştı.

    Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

    'MİLLET İTTİFAKI BU RUHLA KURULDU'

    — Bursalı kardeşlerimiz aranızda olmanın heyecanıyla onur duyuyoruz. Bursa'nın cesur insanları hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bursa öğretmen okulu mezunuyum. 4 yıl boyunca Bursa'da okudum. Osman Gazi'nin yolculuğunda Bursa yıldızını almıştır. Bursa çinilerinin içine ezan sesi sinmiştir. Akif'e ‘Bülbül' şiirinin Bursa yazdırmıştır. Allahlımıza bin şükür bu meydanı şereflendirdiniz. Bu meydanlarındaki bu fotoğrafı görenleri her türlü iftirayı, hakareti yapacaklar. Bu bir yerel seçim… Dikkat ederseniz Bozbey sadece Bursa'ya nasıl hizmet edeceğini anlattı; olması gereken de bu. Cumhur İttifakı'nın genel başkanlarına tek kelime etmedi. Millet İttifakı bu ruhla kuruldu. Cumhur İttifakı'nın içinde bulunan seçmenler kardeşimizdir.

    'PKK'YA KARŞI MÜCADELEMİ HERKES BİLİYOR'

    Söylemesi bizden
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    — Bana PKK'lı dediler, Kandille sözleşme imzaladığımı söylediler. Sen Habur ve Osloculuk yaparken biz sana söyledik; defalarca uyardık. Cevap olarak bizlere Fatiha bilmez ırkçı ve ağza alınmayacak sözleri söylediniz. İYİ Parti'nin 29 meclis üyesinin PKK'lı olduğunu söylediler. Soylu'nun PKK'lı olarak iftira attığı Abdullah kardeşim var. Abdullah Kocaeli belediye meclis üyesi adayımız. Abdullah; "Muş doğumluyum. İftiraları karalamaları reddediyoruz. Ben Meral ablayı takip ediyorum. İlk parti üyeliğim ve ilk meclis üyeliğimdir. Ben PKK'lı değilim, PKK'ya karşı mücadelemi herkes biliyor" dedi.

    ‘BU 29 KİŞİNİN ORTAK NOKTALARI KÜRT KÖKENLİ OLMALARI'

    — Bu 29 kişinin ortak noktaları Kürt kökenli olmaları Ak Partili olsalardı Kürt kardeşlerim olacaktı. Bizimle oldukları için PKK'lı oldular. Tarzan zorda ondan böyle konuşuyorlar. Her bir konuşmamızda hemşerilerimize şöyle selendim: ‘Bu bir yerel seçimdir. Bu yerel seçimde belediye başkanı seçeceğiz. Onların kim olduklarını onların hangi projelerini, hangi hizmet anlayışı içinde olduklarını takip edin karar verin. Bu tepedekilere en ağır hakaretleri birbirlerine edip bugün kanka olabiliyorlar. Allah rızası için dostlarınızla akrabalarınızla komşularınızla kötü olmayın. Bütün bu düşmanca dilin ana sebebi ekonomidir.'

    ‘EKONOMİNİN BAŞINDA DAMAT VAR NE SÖYLEDİĞİ BELLİ DEĞİL'

    Gaziray
    © AA /
    AK Parti Gaziantep Milletvekili Uzer'den 'Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' sözüyle ilgili özür
    — Ekonominin başında Damat var ne söylediği belli değil. EYT'liler türedi dendi. EYT'lilerin hakkı hukuku ortada kaldı. 3600 ek gösterge için memurlara söz verdiler yerine getirmediler. 82 puanla atanamayanların yerine 55 puanla atananları, kul hakkı yenen gençlerin sorunlarını konuşmayalım diye her şey söylendi. Tenceredeki yangını konuşmayalım diye kapattılar. Bir Tarım Bakanı var şaka gibi. 142 bin dönümlü yerde 25 ilde patates ekmeyi yasakladılar. Sisi'ye kızıyorlardı, Mısır'dan soğan ithal ettiler. Beni hapis ettirecekmiş. Elinden geleni arkana koyma.

    — Bilerek isteyerek Türk tarımını bitirdiler. Arpaya kadar ithalat var. Ben köylü kızıyım. Tütün, ay çiçeği, buğday yetiştiricisi bir ailenin kızıyım. Bir ton tütünle bir evlat evlendirirsiniz. Bugün çiftçi borçlu, çiftçi ölmek üzere, topraklar boş. Bakan mı danışman mı ne olduğun belirsiz kişiye sormak istiyorsanız nasıl olur da dersin adilere dersin. Adi olan sensin. Bunlar zıvanadan çıktılar. Onun için Antep vekili seçmenine öküz dedi. Sensin öküz.

    ‘MİLLİ İRADENİN YERİNE DELİK DEDİ'

    — O kulağı öyle çekeceksiniz ki morartacaksınız. Güya hanımefendi kavramını uydurdu beyefendi. O tabiri siz kulağı çekerek göstereceksiniz. Milli iradenin yerine delik dedi. Vekillere deliğe kaçanlar dedi. Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu'na seçildiği taktirde görevden alırım dedi milli iradeye ihanet etti. Çekin kulağı o tekrar milli iradeye saygı duysun.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (979)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, PKK, CHP, Ahmet Uzer, Bekir Pakdemirli, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa, Gaziantep
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