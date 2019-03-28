Bahçeli: Erken seçim yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecek. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yok" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Osmaniye'de düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hızını kesmeye çalışanlara Osmaniye'nin kudretini göstereceğini söyledi.

Yerel seçimde sandığa gidilmesi çağrısında bulunan Bahçeli, "Teröristleri belediyelere sızdırmaya ve yuvalandırmaya çalışan CHP'ye Osmaniye'nin güçlü duruşu yeter" diye konuştu. Bahçeli, Osmaniye'nin Cumhur İttifakı'na karşı kurulan oyunları bozacağını belirterek şöyle devam etti:

"CHP, İP, SP belediye meclis aday listelerine yazılan terör örgütleriyle iltisaklı 378 çürümüşe Osmaniye hoşgörü göstermez. Bunları asla affetmez. PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye'ye söyleyecek ne bir sözü, ne de bakacak bir yüzü olacaktır. HDP'ye methiyeler dizen, HDP ile kol kola giren, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine sabitlenen İP'in Osmaniyeli kardeşimi kandırması akla sığacak iş değildir."

'PKK'NIN EMELLERİNİ ÇİĞNEYİN, HDP'NİN REZALETLERİNİ DEFEDİN'

"Kürt kökenli kardeşlerim, siz bizsiniz biz de siz. Ayrımız gayrımız yok, biz birlikte büyük bir milletiz" diyen Bahçeli, "PKK'nın emellerini çiğneyin, HDP'nin rezaletlerini defedin, sizleri istismar etmelerine fırsat vermeyin. Al bayrağın altında hepimize yer var. Türk milletinin müşfik ve muhteşem vicdanı hepimizi kucaklayacak kadar geniş ve güçlüdür. Cumhur İttifakı herkese sahip çıkacak kardeşlik bilincine ve kader ortaklığı inancına ziyadesiyle haiz ve sahip" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yerel seçimlerden çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın varlığını koruyacağının altını çizerek şöyle devam etti:

'2023 AMACIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

"Hedef 2023, yani Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüdür. Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir. 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere karşılık bekleyenlere tahammülümüz olmayacaktır. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda 2023'e güçlenerek girmenin hazırlığını yapacaktır. 2023 lider ülke Türkiye amacımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Boş laflara karnımız toktur, ittifakımızın mayası sağlamdır. Bu mayanın özünde milli beka vardır."

'31 MART DÖNÜMDÜR, TARİHİ BİR KARAR ANIDIR'

Bahçeli, iş birlikçilere ve ihanete karşı 'Cumhur İttifakı' dediklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşip bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için 31 Mart dönümdür. Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart'tan en makul ve müstesna sonuç alınmalıdır. Sistem tartışmalarının önüne geçmek, siyasi krizlerin yeşermesine mani olmak, sosyal ve ekonomik istikrarı temin etmek için 31 Mart tarihi bir karar anıdır" ifadesini kullandı.