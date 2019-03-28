Bahçeli: Erken seçim yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecek. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yok" diye konuştu.
MHP lideri Bahçeli, Osmaniye'de düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hızını kesmeye çalışanlara Osmaniye'nin kudretini göstereceğini söyledi.
Yerel seçimde sandığa gidilmesi çağrısında bulunan Bahçeli, "Teröristleri belediyelere sızdırmaya ve yuvalandırmaya çalışan CHP'ye Osmaniye'nin güçlü duruşu yeter" diye konuştu. Bahçeli, Osmaniye'nin Cumhur İttifakı'na karşı kurulan oyunları bozacağını belirterek şöyle devam etti:
"CHP, İP, SP belediye meclis aday listelerine yazılan terör örgütleriyle iltisaklı 378 çürümüşe Osmaniye hoşgörü göstermez. Bunları asla affetmez. PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye'ye söyleyecek ne bir sözü, ne de bakacak bir yüzü olacaktır. HDP'ye methiyeler dizen, HDP ile kol kola giren, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine sabitlenen İP'in Osmaniyeli kardeşimi kandırması akla sığacak iş değildir."
"Kürt kökenli kardeşlerim, siz bizsiniz biz de siz. Ayrımız gayrımız yok, biz birlikte büyük bir milletiz" diyen Bahçeli, "PKK'nın emellerini çiğneyin, HDP'nin rezaletlerini defedin, sizleri istismar etmelerine fırsat vermeyin. Al bayrağın altında hepimize yer var. Türk milletinin müşfik ve muhteşem vicdanı hepimizi kucaklayacak kadar geniş ve güçlüdür. Cumhur İttifakı herkese sahip çıkacak kardeşlik bilincine ve kader ortaklığı inancına ziyadesiyle haiz ve sahip" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, yerel seçimlerden çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın varlığını koruyacağının altını çizerek şöyle devam etti:
"Hedef 2023, yani Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüdür. Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir. 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere karşılık bekleyenlere tahammülümüz olmayacaktır. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda 2023'e güçlenerek girmenin hazırlığını yapacaktır. 2023 lider ülke Türkiye amacımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Boş laflara karnımız toktur, ittifakımızın mayası sağlamdır. Bu mayanın özünde milli beka vardır."
'31 MART DÖNÜMDÜR, TARİHİ BİR KARAR ANIDIR'
Bahçeli, iş birlikçilere ve ihanete karşı 'Cumhur İttifakı' dediklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşip bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için 31 Mart dönümdür. Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart'tan en makul ve müstesna sonuç alınmalıdır. Sistem tartışmalarının önüne geçmek, siyasi krizlerin yeşermesine mani olmak, sosyal ve ekonomik istikrarı temin etmek için 31 Mart tarihi bir karar anıdır" ifadesini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)