ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: İstanbul ile Ankara'da Cumhur İttifakı önde

İstanbul
AKP'li Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 49.6. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 47.2'de.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUCU pic.twitter.com/4K9IhwK9NA— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 28, 2019
Ankara
Hemen hemen tüm anket şirketlerinde önde gösterilen CHP adayı Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 47.9 olarak tahmin edilirken, AKP adayı Mehmet Özhaseki yüzde 48.6'da.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUCU pic.twitter.com/IkbSHN1K5A— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 28, 2019
Adana
MHP'li aday Hüseyin Sözlü'nün oy oranı yüzde 53, CHP adayı Zeydan Karalar'ın ise yüzde 44.2
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUCU pic.twitter.com/9ftIQs7Hyd— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 28, 2019
İzmir
CHP'li Tunç Soyer'in oy oranı yüzde 54.7 iken, AKP adayı Nihat Zeybekci'nin oy oranı yüzde 42.3
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUCU pic.twitter.com/P9faitzde8— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 28, 2019
Eskişehir
Kıyasıya bir yarış var. CHP adayı Yılmaz Büyükerşen'in yüzde 49.2, AKP'li Burhan Sakallı'nın da yüzde 48.5 alacağı görünüyor.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUCU pic.twitter.com/weIItLoEDf— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 28, 2019
Balıkesir
Oylar eşit görünüyor. Hem AKP'li Yücel Yılmaz'ın hem de İYİ Parti'li İsmail Ok'un oy oranı yüzde 47.9
Zonguldak
MHP ve CHP adayları birbirine çok yakın. MHP adayı Hamdi Ayan'ın oy oranı yüzde 35.4 iken CHP'li Şenol Şanal'ın oy oranı yüzde 34.7. Bu iki adayı yüzde 26.1'lik oranla AKP adayı Ömer Selim Alan takip ediyor.
Isparta
Bartın
MHP'li Cemal Akın'ın oy oranı yüzde 51.6. AKP'li Yusuf Ziya Aldatmaz'ın oy oranı yüzde 30.4, CHP'li Mehmet Arslan'ın oy oranı ise yüzde 15.7 olarak görünüyor.
Iğdır
Yakın bir yarış var. MHP'li İsa Tezel'in oy oranı yüzde 48.9 olarak görünürken, HDP adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik'in oy oranı yüzde 46.5
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