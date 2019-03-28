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18:58 28 Mart 2019
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    Seçim - sayım - oy

    ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: İstanbul ile Ankara'da Cumhur İttifakı önde

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (983)
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    ORC Araştırma’nın son anketine göre İstanbul ve Ankara’da ‘cumhur ittifakı‘ önde. Yayınlanan sonuçlara göre İstanbul adayı Binali Yıldırım için açıklanan oran yüzde 49.7 olurken, Cumhur ittifakı Ankara adayı AKP adayı Mehmet Özhaseki için açıklanan oran ise yüzde 48.6.

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : Twiter
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    ORC araştırma şirketinin 21-27 Mart tarihleri arasında 14 bin 760 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçları şu şekilde:

    İstanbul

    AKP'li Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 49.6. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 47.2'de.

    Ankara

    Hemen hemen tüm anket şirketlerinde önde gösterilen CHP adayı Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 47.9 olarak tahmin edilirken, AKP adayı Mehmet Özhaseki yüzde 48.6'da.

    Adana

    MHP'li aday Hüseyin Sözlü'nün oy oranı yüzde 53, CHP adayı Zeydan Karalar'ın ise yüzde 44.2

    İzmir

    CHP'li Tunç Soyer'in oy oranı yüzde 54.7 iken, AKP adayı Nihat Zeybekci'nin oy oranı yüzde 42.3

    Eskişehir

    Kıyasıya bir yarış var. CHP adayı Yılmaz Büyükerşen'in yüzde 49.2, AKP'li Burhan Sakallı'nın da yüzde 48.5 alacağı görünüyor.

    Balıkesir

    Oylar eşit görünüyor. Hem AKP'li Yücel Yılmaz'ın hem de İYİ Parti'li İsmail Ok'un oy oranı yüzde 47.9

    Zonguldak

    MHP ve CHP adayları birbirine çok yakın. MHP adayı Hamdi Ayan'ın oy oranı yüzde 35.4 iken CHP'li Şenol Şanal'ın oy oranı yüzde 34.7. Bu iki adayı yüzde 26.1'lik oranla AKP adayı Ömer Selim Alan takip ediyor.

    Isparta

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
    Selvi: Anket şirketleriyle konuşuyorum, kararsız seçmenin ağırlığının AK Parti seçmeninde olduğu söyleniyor
    MHP aday Yusuf Ziya Günaydın yüzde 40.1'lik oy oranıyla önde. Onu yüzde 33.8'le AKP'li Şükrü Başdeğirmen, yüzde 23.1 ile İYİ Parti'li Gökmen H. Gökmenoğlu takip ediyor.

    Bartın

    MHP'li Cemal Akın'ın oy oranı yüzde 51.6. AKP'li Yusuf Ziya Aldatmaz'ın oy oranı yüzde 30.4, CHP'li Mehmet Arslan'ın oy oranı ise yüzde 15.7 olarak görünüyor.

    Iğdır

    Yakın bir yarış var. MHP'li İsa Tezel'in oy oranı yüzde 48.9 olarak görünürken, HDP adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik'in oy oranı yüzde 46.5

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (983)
    Etiketler:
    tahmin, anket, seçim, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, ORC Araştırma
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