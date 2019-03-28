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18:58 28 Mart 2019
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    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası

    Optimar anketi: İstanbul'da Binali Yıldırım kıl payı kazanıyor

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (983)
    1213

    Optimar'ın araştırmasına göre, Cumhur İttifakı-AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 44.5. Millet İttifakı-CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.6.

    Oy pusulası-seçim
    © AA / Arşiv
    İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde
    Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere günler kala, Optimar Araştırma, İstanbul'daki oy dağılımını ortaya koyan bir araştırma gerçekleşti. Buna göre Cumhur İttifakı-AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 44.5 ile önde ve Yıldırım'ı Millet İttifakı-CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 43.6 ile takip ediyor.

    Araştırmaya göre ayrıca Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar yüzde 0.9, Vatan Partisi İstanbul adayı Mustafa İlker Yücel yüzde 0.3 ve DSP'nin adayı Muammer Aydın ise yüzde 0.2 oranında destek aldı. Ankete katılanların yüzde 10.5'i de kararsız olduğunu açıkladı.

    Optimar, söz konusu araştırmayı 19 Mart-22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bu kapsamda 6022 kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı. 

    Optimar ayrıca, 24 Şubat —26 Şubat 2019 tarihleri arasında 26 ilde 1.500 kişi ile yüz yüze görüşerek katılımcılara "Belediye Meclisi/İl Genel Meclisi için oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?" sorunu yöneltti.

    Buna soruya, yüzde 43.3 Cumhur İttifakı, yüzde 31 Millet İttifakı, yüzde 7.1 HDP, yüzde 1.4 SP, yüzde 0.6 BBP, yüzde 0.6 oranında 'diğer' dedi. 

    Katılımcıların, yüzde 9.6'sı kararsız olduklarını beyan ederken, yüzde 6.4'ün cevabı ise 'hiçbiri' oldu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (983)
    Etiketler:
    sonuç, yerel seçim, anket, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Optimar, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
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