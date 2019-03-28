Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesinde Ankara Elmadağ'da düzenlediği mitingde konuşuyor. Erdoğan, "Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz" ifadelerini kullandı.

© AA / Volkan Furuncu Erdoğan: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde

— 5 yıl önce Türkiye'ye koşan bir Cumhurbaşkanı olacağımızı söylemiştik. Rabbime hamdolsun, sizlere mahçup olmadık. Sizin güveninize halel getirmedik. Eli kanlı çetelerin hepsine ağır darbeler indiriyoruz. Ne dedim, Cudi'de Kandil'de Tendürek'te inlerine gireceğiz dedim. Dedik ve girdik. Daha dün başarılı bir operasyonla terör elebaşlarından biri imha edildi. Devamlı tepelerindeyiz. Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen, terör örgütüne göz açtırmıyoruz.

— Ne diyordu Bay Kemal, "Darbe olursa önce ben karşı çıkarım". Ne yaptı? Kaçıp, Bakırköy belediyesinde kahvesini yudumladı. Biz ise 16 saatte darbecilerin işini bitirdik, şimdi cezaevindeler. İnşallah bundan sonra aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bunun için milli iradenin bir kez daha sandıkları fethetmesi lazım. Vatandaşıyla aynı safta duran bir devlet adamını durduracak hiçbir güç yoktur. İşte bunun için 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Sandığa herkes gitmeli. Gitmeyenleri de götüreceksiniz. Ne diyor, "Pazar günü bir intikam seçimdir" Be ahmak neyin intikamını alıyorsun? Bu ifadeleri kullananları yargıda gereken dersi vereceğiz. Biliyorsunuz Bay Kemal Man Adası'ndan makbuzlar çıkardı. Dava açtık ve kazandık. 2,5 milyon lira kazandık. İstinaftan sonra gelecek parayı Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim.

— Çok çalışacağız, sandıklardan hep beraber AK Parti'yi çıkartacağız. 31 Mart'ta sizlerden sandıklara koşmanızı bekliyorum, sandıkları bir kez daha patlatmanızı istiyorum. Milletimiz meselenin farkında, milletimiz oyunu, tezgahı çözmüş durumda.

— 4.5 yıl daha bu ülkenin başında bu kardeşiniz var. Uyum içinde olmadığımız birileriyle hizmet olur mu?

— Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir.' Be ahmak, neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış beyni. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz.

- Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, kesmeye cesaret dahi edemez.

— Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez.

— Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken, yarın Diyarbakır'da, Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker. Bugün hakaretlere sesini çıkarmayan, yarın Allah korusun belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz.

— Sahte senet tüccarlarına Ankara'yı teslim edemeyiz.