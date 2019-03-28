Zeybekci'den 'İzmir 2024' gazetesi

'İzmir 2024' adlı ve 31 Mart 2024 Pazar tarihini taşıyan gazetede, Zeybekci'nin İzmir için sözünü verdiği projelerin hayata geçmiş olduğu anlatıldı.

Gazetede, Zeybekci'nin projelerinin 5 sene sonra hayata geçmiş olduğu, yani İzmir'in dünya fuarı EXPO'yu kazanması, İzmir Platoları'nda çekilen Kül filminin Oscar'a aday gösterilmesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinin yapıldığı görülüyor. Ayrıca Tarihi Kent Merkezi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi, devasa Arkeoloji ve Medeniyetler Müzesi'nin açılması, Alsancak Kruvaziyer Limanı'nın gemilerle dolup taşması ve turist rekorlarının kırılması gibi projeler de gazetede yer aldı.

100 BİN ADET BASILDI

"10 Numara İzmir" projelerinde olduğu gibi spor salonları, havuzlar, kadın istihdamı, trafiğin çözümü, Alsancak-Karşıyaka tramvay hattının birleşmesi, İzmir Körfezi'nin masmavi hale gelmesi, katı atık projesinin tamamlanması gibi atılımların gerçekleştiğinin haberinin de yayınlandığı gazete, 100 bin adet basılarak iş yerlerine, sivil toplum örgütlerine ve vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldı.

'GAZETE BENİM TAAHHÜT BELGEM'

Gazetenin, kendisinin taahhüt belgesi olduğunu ifade eden Nihat Zeybekci, "Günlerdir anlattığımız projelerimizin gerçekleştirilebileceğini anlatan bir gazete hazırladık. İzmir'imiz için kurduğumuz hayallerin peşinden 2024 yılına gittik. Gazete, tam 5 yıl sonrasının daha mutlu, daha modern İzmir'ini anlatıyor. Verdiğim sözleri gerçekleştiremezsem, bu gazeteyle karşıma çıkın. Her konuda olduğu gibi bu konuda iddialıyız" dedi.