Bahçeli, "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Nitekim vakit Mersin'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçemeyecektir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, "Kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikasında yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir" ifadesini kullandı.

"Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya birlikten beraberlikten yana olacaksınız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz. Ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz ya da ağır bir yıkımı göze alacaksınız. Cumhur İttifakı kararın çoktan vermiştir, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin'in yanındadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum. Oyunuzu verin zilleti pişman edin.Oyunuzu verin şer oyunu bozun. Zillet ittifakına PKK destek veriyor, FETÖ yardım dileniyor."