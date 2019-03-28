Albayrak: 2019 hedefleri olumlu cereyan ediyor

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Türkiye ekonomisi, Ağustos ayında bu yana çok önemli adımlar attı. Türkiye ekonomisi ekonomisi dengelenme süreci. 2019 hedefleri olumlu cereyan ediyor. 2019 hızlı bir seçim maratonuyla başladı. Dengelenme süreci beklediğimin ötesinde olumlu. Her anlamda teyakkuzda olmak gerekir. Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor.

#CANLI: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, canlı yayında soruları yanıtlıyor https://t.co/hy9weLgEUZ — NTV (@ntv) 28 Mart 2019

— Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu.

Ayrıntılar geliyor…