6 gündür kayıp olan Arda Duman'ın cansız bedeni bulundu

Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın Belgrad Ormanı’nda cesedi bulundu.

Aramalar sonucunda Duman'ın İstanbulkart'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Duman, son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos Kampüsü‘nden 22 Mart günü, saat 12:35'te 59RK kodlu otobüse binerken görülmüştü.

Duman'ın ailesinin başvurusu üzerine AKUT ve AFAD ekipleri, Arda Duman'ın telefon sinyalinin en son belirlendiği yer olan Belgrad Ormanları Neşetsuyu bölgesi civarında arama çalışmalarına başlamıştı.