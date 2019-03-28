6 gündür kayıp olan Arda Duman'ın cansız bedeni bulundu

Aramalar sonucunda Duman'ın İstanbulkart'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Duman, son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos Kampüsü‘nden 22 Mart günü, saat 12:35'te 59RK kodlu otobüse binerken görülmüştü.
Duman'ın ailesinin başvurusu üzerine AKUT ve AFAD ekipleri, Arda Duman'ın telefon sinyalinin en son belirlendiği yer olan Belgrad Ormanları Neşetsuyu bölgesi civarında arama çalışmalarına başlamıştı.
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