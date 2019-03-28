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23:33 28 Mart 2019
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    Seçim- Mühür- Sandık

    MAK Araştırma Başkanı: 31 Mart'ta pek çok ilden sürpriz sonuçlar alacağız

    © AFP 2019 / Adem Altan
    Türkiye
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    MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart seçimlerinde “Pek çok ilden sürpriz sonuçlar geleceğini” öne sürdü. Kararsızların oranının seçime günler kalmasına rağmen yüzde 7-8 civarında bulunduğunu belirten Kulat, bunların çoğunun eskiden iktidar partisini desteklemiş kesimden kişiler olduğunu belirtti.

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    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
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    HDP'nin kayyum atanan pek çok belediyeyi tekrar kazanacağını savunan Kulat, Saadet Partisi'nin de oy oranını yükselteceğini, ikisi büyükşehir olmak üzere birden fazla belediye kazanmasının ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

    TV5 yayınına konuk olan Mehmet Ali Kulat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'PEK ÇOK İLDEN SÜRPRİZ SONUÇLAR ALACAĞIZ'

    — Elimdeki verilerin bana söylediği, büyük ihtimalle pek çok ilden sürpriz sonuçlar alacağız. Yani elimizdeki şu andaki veriler… 3-4 günlük zaman dilimi var, şüphesiz. Elbette kararını söylemeyen bir seçmen kitlesi var; ama sonuçta elimizdeki veriler, Türkiye genelinde pek çok ilde ilginç sonuçları konuşacağız. Çünkü bu seçim, rutin bir seçimin ötesinde gelişti. Bir genel seçim havasına daha çok iktidar kanadı işi taşıdı. Yani muhalefeti çok suçlamasınlar bu anlamda. Muhalefet, doğal olarak savunmasını yaptı. Bu ayrı bir boyut; ama "beka" söylemiyle daha çok meseleyi genel seçim havasına taşıyan bir söylem geliştirdi. Bunu niye yaptığını ben şöyle söyleyeyim; niye yaptığını az çok biliyorum. Sebebi şu bana göre:

    Adil Gür
    Twitter
    A&G Araştırma Başkanı Adil Gür: Seçime katılım yüzde 85-90 olacak
    -Yeni bir genel seçimden çıkmıştık. Yani 8-9 ay öncesinde bir genel seçim olmuştu. Genel seçimde yüzde 52,5 oy alan bir Cumhur İttifakı vardı. Dolayısıyla aynı hava içerisinde, aynı heyecan, aynı kitleyi elde tutmak suretiyle ‘ben bu genel seçimin rüzgârından istifade ederek bu yüzde 52,5'luk rakamı eğer elde tutabilirsem, zaten maçı kazanmış oluyorum, doğal sonuç olarak'.

    — Bunun üzerine yoğunlaşıldı; ancak hesaplanamayan bir şey oldu: Burada o ittifaklarda farklı çıkışlar oldu. Meselâ Saadet Partisi, ittifakın dışına çıktı. Dolayısıyla yüzdelik olarak hani oyu şu kadardır, bu kadardır, ayrı bir şey; ama başka bir şey oldu, asıl. Bu seçimin en belirleyici unsurlarından bir tanesi, ‘Eski AK Partililer' ifadesini duyacağız, bu seçimde. ‘Eski AK Partili' ifadesini duyacağız. Yani AK Parti'nin dışında başka partilerden aday olan ama düne kadar AK Parti'de siyaset yapmış isimler duyacağız ve bunlar, seçimleri zorlayacaklar ki şu anda bunlar yaşanıyor, pek çok ilde. Değişik partilerden aday oluyorlar. Ağırlıklı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Saadet Partisi'nden… O isimler de bu seçimde çok belirleyici oluyor. Dolayısıyla AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ana arterde ortaya koymuş olduğu hedefi olan "Ben, nasıl olsa 24 Haziran'da yüzde 52,5'u yakaladım; yine yüzde 52,5'u, en azından yüzde 50'nin üzerinde bir rakamı yakalarsam zaten sonucu alırım" şeklindeki söylemi bozan, bu söylemi yeterli tutarlılıkta tutmayan en önemli neden, AK Partili olup, bu dönemde AK Partili olmayan, başka partilerde siyaset yapan insanlar, önemli bir yer tutuyor.

    'HDP, KAYYUM BELEDİYELERİN PEK ÇOĞUNU YİNE ALIYOR'

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
    Selvi: Anket şirketleriyle konuşuyorum, kararsız seçmenin ağırlığının AK Parti seçmeninde olduğu söyleniyor
    -Biz sahayı dolaşırken, ilginç bir şekilde, yani 1-2 böyle kilit nokta söyleyeyim, beni çok şaşırtan şeylerden bir tanesi şu: Doğu ve Güneydoğu'da, (seçim yasaklarından dolayı) rakam veremediğim için söylüyorum, HDP'nin, kayyum atanan belediyelerin olduğu yerler dahil, HDP'nin elinde olan belediyelerin olduğu Güneydoğu'da, daha çok Kürt seçmenin yoğun olduğu ifade edilen bölgelerde, HDP'nin yine o belediyelerin pek çoğunu aldığını, alacağını, ama oy oranında bir düşme olacağını gördüğümü öncelikle belirtmiş olayım".

    'AK PARTİLİLER, MHP VE İYİ PARTİ'YE GİTTİ'

    — Oranları söyleyemediğimiz için genel bir değerlendirme yapıyorum. İç Anadolu Bölgesi'nde, kısmen böyle Karadeniz'e doğru da dahil olmak üzere, MHP'li seçmenin, Cumhur İttifakı'nın beraber olmadığı yerler için söylüyorum; MHP'nin epey belediye aldığını söyleyebilirim. ‘Büyükşehir' statüsünde çok değil; ama ilçe belediyesi niteliğinde, ki bunların bir kısmında adaylar, yine aynı şekilde ‘eski AK Partililer'. İlginç yani. Şimdi AK Partililer, sadece başka ittifaklara gitmediler, Cumhur İttifakı'nın içinde de MHP'ye gittiler. Öyle örnekleri var.

    — Üçüncüsü, MHP'den ayrılan bir parti olarak kurulan, ilk kuruluşu itibariyle, İYİ Parti'nin, bir ispat-ı vücut etmek için, kendini göstermek adına bu meseleye çok asıldığını ama asılırken, asıl, yani eğer belediye alacaksa, ki bazı yerlerde alacağını görüyoruz, o alacağı yerlerde de ağırlıklı ‘eski AK Partili' siyasetçilerle sahaya çıktığını görüyoruz. Yine önemli bir şey…"

    'SAADET, İKİSİ BÜYÜKŞEHİR BİRDEN FAZLA İL BELEDİYESİNİ ALABİLİR'

    Turan Kılınç
    © Fotoğraf : Twitter
    Saadet Partisi Bolu adayı Kılınç'tan reklam videosu: Yetiş doktor! Bolu elden gidiyor
    -Tabiî yine onlar kadar önemli bir ayrı nokta da, yani 24 Haziran'daki yüzdelik oy oranı itibariyle kimsenin, bu seçim için çok fazla şans vermediği Saadet Partisi'nin, Türkiye genelinde bütün seçim bölgelerinde seçime giren tek parti durumunda şu anda, dolayısıyla Saadet Partisi'nin hem yüzdeliğinde bir artış bekliyoruz, yani ‘bekliyoruz' derken, anketlere yansıdığı için söylüyorum; ama daha da önemlisi, benim elimdeki veriler, ikisi büyükşehir olmak üzere birden fazla il belediyesini de alma ihtimalini, elimizdeki verilerle söyleyebiliriz. ‘Alma ihtimali' diyorum; tekrar söyleyeyim biz, kamuoyu araştırmacısıyız. Elimizdeki verile bize neyi söylüyor, onun üzerinde duruyoruz.

    'KARARSIZLAR İSTANBUL SONUCUNU DEĞİŞTİREBİLİR'

    — Bu verilerde yanılma payları elbette var; ama yanılma paylarından öte, kararını söylemeyen, farklı çekincelerle kararını söylemeyen seçmen kitlesi, şu anda Türkiye genelinde çok fazla var. Bu, ilk defa oluyor. Normalde biz, seçime bir hafta kala artık o kararsızların ancak 1 puan…

    — Yüzde 7-8 oranında bir kararsız seçmen kitlesi var ve bu kararsız seçmen kitlesi, meselâ benim elimdeki kararsız seçmen kitlesi, Ankara'yı çok değiştirecek bir seçmen kitlesi değil; ama İstanbul'u değiştirebilecek bir seçmen kitlesi.

    'KARARSIZLAR EN ÇOK AK PARTİLİ'

    Seçim - oy - sandık
    © AA / Özkan Bilgin
    Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı
    -Çok ilginç bir şekilde ilk defa AK Partili olarak kendini tarif eden seçmen… Çünkü bizim bütün kamuoyu araştırmalarımızda ilk soru şudur: ‘Yarın genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' diye bir soru sorarız. Hatta biz, bu seferki araştırmalarımızda, '24 Haziran'da kime verdiniz?' diye sorduk. Bir de 2014'de kime verdiğini sorduk. Bunları trend oluşturma ve kotalı çalışabilmek için sorarız biz genel itibariyle.

    — Sorduğumuzda bu insanlar, yani kendini bugün "kararsız" olarak ifade eden insanların, büyük çoğunluğun dün kendisini "AK Partili, AK Parti'ye oy veren seçmen" olarak tanımladığını görüyoruz. Bu, son derece şaşırtıcı bir şey. Genelde hep, iktidarın yanındaki seçmen, göğsünü gere gere ‘AK Parti' diye söyler kendisini, AK Parti ise iktidardaki parti, geçmişte bir başka partiyse onu da söyleyebilir; ama ilk defa, iktidarın yanında olması gereken, yani kendini böyle tarif ettiği için ‘olması gereken' seçmenin, önemli ölçüde kararını ifade etmediğini söyleyebiliriz. Bu, çok şaşırtıcı bir durum.

    ARAŞTIRMA SONUCU: DİN ADAMLARINA GÜVEN AZALDI

    — Son bir anket söyleyeceğim. Biz, bir soru sorduk insanlara. Bu sorunun aynısını, yıllar önce Özal zamanında bir araştırma firması sormuş. Aynı soru: ‘Aniden bir yere gitmek durumunda kalırsanız, aile olarak; karı-koca aniden bir yere gitmeniz gerekiyor. Çocuğunuzu, aşağıdaki komşulardan hangisine teslim (emanet) edersiniz?' Meslek grupları yazılmış. İşte doktor var, polis var, hakim var, bilmem ne var, falan… ‘Hangisine teslim edersiniz?' O dönemde, çok ilginçtir, bu araştırmayı yapan firma, dindar bir firma değil. Yani sahipleri dindar değil; yoksa firma olarak dindar olmaz; ama ilk sırada din görevlisine teslim ediyor. İmam, müezzin ya da Kur'ân kursu hocası olan komşuya teslim ediliyor. Biz yaptık araştırmayı; ilk 10'da dinle anılan kimse yok. Niye biliyor musunuz? Toplumda dine, dindara güveni minimize ettik biz yahu! Geldiğimiz nokta… Başarı nerede burada?"

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, MAK Araştırma, MAK Danışmanlık, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, AK Parti, Mansur Yavaş, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Ali Kulat, İzmir, Ankara, İstanbul, Türkiye
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