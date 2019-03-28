YÖK'ten 'YÖKDİL sonuçları' açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Akademisyen dostu YÖK olarak kurguladığımız, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL sınavımızın sonuçları bu akşam ilerleyen saatlerde ilgili üniversitemiz tarafından açıklanacak" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK olarak kurguladıkları, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL sınavının sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu.

Saraç, Twitter'dan YÖKDİL sınav sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Yekta Saraç, paylaşımında, "Akademisyen dostu YÖK olarak kurguladığımız, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL sınavımızın sonuçları, bu akşam ilerleyen saatlerde ilgili üniversitemiz tarafından açıklanacak. Sınav sonuçlarının hepiniz açısından hayırlı olmasını dilerim. YÖKDİL sınavının sürdürülmesindeki katkıları dolayısıyla Anadolu ve Ankara üniversitelerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

1- Değerli arkadaşlar,

"Akademisyen dostu YÖK" olarak kurguladığımız, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL Sınavımızın sonuçları bu akşam ilerleyen saatlerde ilgili üniversitemiz tarafından açıklanacak. Sonuçları görmek için: https://t.co/T1lM30tqwl — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 28 Mart 2019

YÖKDİL sonuçları, "http://yokdil.yok.gov.tr/" adresinden açıklanacak.