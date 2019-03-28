Kurtulmuş: Bunu görünce tüylerimiz diken diken oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a ait olduğu belirtilen sosyal medya ve internette yer alan görüntülere ilişkin, "Biz CHP'nin eski darbeci zihniyetinin yok olmuş olduğunu ümit ediyorduk ama bunu görünce tüylerimiz diken diken oldu" dedi.
Kartal'da bir düğün salonunda düzenlenen "Karadenizliler Buluşması"nda konuşan Kurtulmuş, 31 Mart'ın yerel seçim olmasına karşın Millet İttifakı sebebiyle genel seçim havasına girdiğini söyledi.
Numan Kurtulmuş, konuşmasında CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, Ekrem Dumanlı, BTP eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ait olduğu belirtilen konuşmaları içeren videoları salonda bulunanlara izletti.
Gürkan'ın konuşmasını eleştiren Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Bu tüyler ürpertici. Gerçek olmaması için dua ettim ilk duyduğumda. 15 Temmuz darbesinin olduğu gece bir türkü barda arkadaşlarıyla beraber kafayı çekiyor. Darbenin olduğunu öğrenmiş, neşesi, keyfi artıyor ve diyor ki; '36 yıl önce biz bunu daha önce görmüş, yaşamıştık. O zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var.' Yani 12 Eylül darbesini kastediyor ve 'içelim şerefe' diyor. Genel Başkanı 'Bu örtülü darbe, senaryo, tiyatro' derse belediye başkanı da böyle içkili kutlama yapar. Biz CHP'nin eski darbeci zihniyetinin yok olmuş olduğunu ümit ediyorduk ama bunu görünce tüylerimiz diken diken oldu."
'EY CHP'Lİ KARDEŞİM BUNU NASIL İÇİNİZE SİNDİRİYORSUNUZ?'
Vatandaşlardan çevrelerinde bulunan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partililerle görüşecek ikna etmelerini isteyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ey CHP'li kardeşim, sen Cumhuriyet'in kurucu partisinin bir seçmenisin de nasıl oluyor da Cumhuriyet'in yıkıcı partisiyle iş birliği yapıyorsun? Kartal'da iş birliği yapıyorlar mı, meclis üyeleri listesi tek değil mi? İçerisinde HDP'li ve ötesinde PKK'ya yakın platformların üyesi olan adamlar var mı? Ey CHP'li kardeşim bunu nasıl içinize sindiriyorsunuz? 24 Haziran’da İYİ Parti'ye oy vermiş bir komşunuza, ‘Sen kendini milliyetçi kabul ediyorsun. Bu dağın gölgesindeki HDP ve onun adamlarıyla ne işin var?’ diye sormayacak mısınız? Erbakan Hocanın izinden giden Saadet. Kocaeli’de bizim karşımızdaki muhalefet, Saadet adayının altındaki listede sıralanmış. Bütün hayatı CHP'nin fikriyatıyla mücadele etmek olan Erbakan Hoca ile irtibatınız varsa nasıl onun mücadele ettiği zihniyetle yan yana durup, iş birliği yapıyorsunuz? Bu ittifaktan Türkiye'ye hayır gelmez."
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