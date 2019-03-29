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04:09 29 Mart 2019
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    Kırklareli'nde akşamdan bu yana haber alınamayan Zeynep Esin isimli kız çocuk başına tuğla ile vurulmuş halde metruk binada ölü bulundu

    Kırklareli'nde kaybolan 11 yaşındaki Zeynep, başına tuğla ile vurulmuş halde ölü bulundu

    © AA / Özgün Tiran
    Türkiye
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    Kırklareli'nde akşamdan bu yana haber alınamayan kız çocuk başına tuğla ile vurulmuş halde metruk binada ölü bulundu.

    Sedanur Güzel
    © AA / Cüneyt Çelik
    Kaybolan 9 yaşındaki Sedanur'un cenazesi bulundu
    Alınan bilgiye göre, Zeynep Esin'den (11) bir süre haber alamayan ailesi polise kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

    Başvurunun ardından yaklaşık 7 saat yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulundu. Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

    İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

    POLİS KALABALIĞIN DAĞILMASI İÇİN HAVAYA UYARI ATEŞİ ETTİ

    Öte yandan olay yerine gelen kız çocuğunun yakınları sinir krizi geçirdi. Burada çok sayıda vatandaş toplanırken, polis ekipleri kalabalığın dağılması için havaya uyarı ateşi etti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

    Kırklareli Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zeynep Esin'in ölü bulunduğu bildirildi ve başsağlığı mesajı yayınlandı. Paylaşımda katil ya da katillerin en kısa sürede bulunacağı ifade edildi.

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    Etiketler:
    Cinayet, Kırklareli Valiliği, Zeynep Esin, Kırklareli, Türkiye
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