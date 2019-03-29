Erdoğan, partisince Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingin ardından Ülkü Ocaklarının İlçe Başkanlığına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle çay içip sohbet etti.
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
Erdoğan'a burada Türk bayrağı, Kuran'ı Kerim ve tablo hediye edildi.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.
Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına ziyaret https://t.co/L7ZQKfIVcb pic.twitter.com/R7VAkNtoab— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2019
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