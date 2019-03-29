Yıldırım: Sürücüsüz araçlar hayal değil

Yıldırım, "Her mahalleye mutlaka bir adet çocuk parkı olacak. Her ilçede bir Millet Bahçesi olacak ve yeşil koridorlar olacak. Bu yeşil koridorlar İstanbul için çok önemli. Silivri'den Pendik'e kadar 20 tane dereler var. Bu dereler yapılaşmadan dolayı kaybolmuş. Bu dereleri tekrar açıp etrafını yürüyüş yolları yapacağız. Oralarda piknik alanı ve yeşil yollar yapacağız Yeşil ve maviyi buluşturacağız. İstanbul'un mevcut yeşilim yarısı kadar tekrar İstanbul'a yeşil alan kazandıracağız. Bisiklet yaya ve ortada da dere olacak. Hem taşkın koruma ve afetten koruyacak ve İstanbul'u daha da yeşillendirecek. İstanbul'da deprem toplanma alanını böylece arttırmış olacağız" şeklinde konuştu.
'39 İLÇEDE OTOPARK OLUŞTURACAĞIZ, TRAFİK BİR NEBZE RAHATLAYACAK'
'RAYLI SİSTEMLERİ ARTTIRACAĞIZ, LONDRA'YI GEÇECEĞİZ'
Yıldırım, "Raylı sistemleri arttıracağız ve bunlar da trafiğe çözüm olacak. Bu raylı sistemleri arttırmadan trafik sorununu İstanbul'da azaltamayız bile. Yüzde 48 oranında bu rayları attıracağız ve yüzde 30 araç sayısı azalacak. Yaptığımız bu raylı sistemlerle Londra'yı geçeceğiz. Avrasya Tüneli hayalleri zorlayacak bir proje. Türkiye'ye ve İstanbul'a ilkleri getirdik. Marmaray da aynı şekilde çok büyük bir olay. Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı Yavuz Sultan Selim köprüsü, tüneller yollar. İstanbul'a aslında belediye başkanı olmadan çok büyük eserler kazandırdık. Metro ve E-5 ve TEM arasında bir yol projesi var bunlarla trafik sorunu azaltılır, çözülür. 11 yılda 22 bin kilometre yol yaptık biz Türkiye'de. Altyapı olmadan nasıl ülkeyi kalkındıracaksınız" dedi.
'METROBÜS PROJELERİYLE KAPASİTEYİ DAHA DA ARTTIRACAĞIZ'
İstanbul'da Metrobüs'le ilgili projeleri olduğunu belirten Yıldırım, "Metrobüs'le ilgili düşüncelerimiz var. Metrobüs'te yapılacak projelerle kapasiteyi daha da arttıracağız. Metrobüs çözümlerle birlikte akıllanacak, kapasite yüzde 50 artacak" şeklinde konuştu. Yıldırım Eminönü-Eyüp arası tramvayın bu sene bitebileceğini söyleyerek, "Eminönü-Eyüp arası tramvay bu sene bitebilir, Mahmutbey-Mecidiyeköy arası tramvay bu sene bitebilir. İstanbul'un altında da bir şehir artık göreceğiz. 241 noktada kavşak iyileştirme yapılacak. Trafikte 50 dakikalık süre 32 dakikaya inecek. Altyapısı en fazla gelişmiş dünyada 9. ülkeyiz bunu 12 yılda başardık. Bu projeleri başarma konusunda bütçede sıkıntı yok, finansal bir sıkıntı da yok onun hesabını yaptık" dedi.
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