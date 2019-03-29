Kayıt
05:41 29 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

    Yıldırım: Sürücüsüz araçlar hayal değil

    İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (989)
    0 0 0

    TGRT Haber-İhlas Haber Ajansı (İHA) ortak yayınında konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un ulaşım sorunuyla ilgili projelerini anlattı. Yıldırım, "Yapay zeka, robotlar kullanılacak, sürücüsüz araçlar hayal değil" dedi.

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    Optimar anketi: İstanbul'da Binali Yıldırım kıl payı kazanıyor
    AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TGRT Haber-İhlas Haber Ajansı (İHA) ortak yayınına katıldı. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, İstanbul'un yeşil alan sorununa değindi.

    Yıldırım, "Her mahalleye mutlaka bir adet çocuk parkı olacak. Her ilçede bir Millet Bahçesi olacak ve yeşil koridorlar olacak. Bu yeşil koridorlar İstanbul için çok önemli. Silivri'den Pendik'e kadar 20 tane dereler var. Bu dereler yapılaşmadan dolayı kaybolmuş. Bu dereleri tekrar açıp etrafını yürüyüş yolları yapacağız. Oralarda piknik alanı ve yeşil yollar yapacağız Yeşil ve maviyi buluşturacağız. İstanbul'un mevcut yeşilim yarısı kadar tekrar İstanbul'a yeşil alan kazandıracağız. Bisiklet yaya ve ortada da dere olacak. Hem taşkın koruma ve afetten koruyacak ve İstanbul'u daha da yeşillendirecek. İstanbul'da deprem toplanma alanını böylece arttırmış olacağız" şeklinde konuştu.

    '39 İLÇEDE OTOPARK OLUŞTURACAĞIZ, TRAFİK BİR NEBZE RAHATLAYACAK'

    İstanbul trafik
    © AA / Erhan Elaldı
    'Dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan şehirler' listesinde Moskova birinci, İstanbul ikinci sırada
    İstanbul'un otopark sorununa değinen Yıldırım, "İstanbul'un böylede bir sorunu ortada çünkü. İstanbul'un otopark sorunu mevcut. Yıllarca ruhsatlar verildi insanlar oraları dükkana çevirdi cezayı ödeyip otoparktan kurtuldu. Araç sayısı İstanbul'da 4 milyon oldu. 1 Milyon 700 bin otopark ihtiyacımız var. Araçların sayısı arttığından da otopark sorunu ortaya çıkacak. 39 ilçede otopark oluşturacağız ve trafik bir nebze rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

    'RAYLI SİSTEMLERİ ARTTIRACAĞIZ, LONDRA'YI GEÇECEĞİZ'

    Yıldırım, "Raylı sistemleri arttıracağız ve bunlar da trafiğe çözüm olacak. Bu raylı sistemleri arttırmadan trafik sorununu İstanbul'da azaltamayız bile. Yüzde 48 oranında bu rayları attıracağız ve yüzde 30 araç sayısı azalacak. Yaptığımız bu raylı sistemlerle Londra'yı geçeceğiz. Avrasya Tüneli hayalleri zorlayacak bir proje. Türkiye'ye ve İstanbul'a ilkleri getirdik. Marmaray da aynı şekilde çok büyük bir olay. Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı Yavuz Sultan Selim köprüsü, tüneller yollar. İstanbul'a aslında belediye başkanı olmadan çok büyük eserler kazandırdık. Metro ve E-5 ve TEM arasında bir yol projesi var bunlarla trafik sorunu azaltılır, çözülür. 11 yılda 22 bin kilometre yol yaptık biz Türkiye'de. Altyapı olmadan nasıl ülkeyi kalkındıracaksınız" dedi.

    Binali Yıldırım
    © Fotoğraf : DHA
    Yıldırım: Otonom metrobüsleri devreye sokacağız
    Teknoloji kullanılarak İstanbul'da hayatın kolaylaştırılacağını söyleyen Yıldırım, "Geniş bant hızlı internet olmasa bu ekonomi, ticaret nasıl gelişecek? İstanbul akıllı şehir vizyonu ile yönetilecek. Big Data geleceği değiştirecek. Lamba yanmadığında anında haberiniz olacak. Sorunlarla ilgili geleceğe dair elinizde bilgiler olacak. Yapay zeka, robotlar kullanılacak. İnsanlar eve gitmeden evi yönetecek. Sürücüsüz araçlar hayal değil. Bu teknolojileri kullanarak İstanbul'da hayatı kolaylaştırabiliriz" diye konuştu.

    'METROBÜS PROJELERİYLE KAPASİTEYİ DAHA DA ARTTIRACAĞIZ'

    İstanbul'da Metrobüs'le ilgili projeleri olduğunu belirten Yıldırım, "Metrobüs'le ilgili düşüncelerimiz var. Metrobüs'te yapılacak projelerle kapasiteyi daha da arttıracağız. Metrobüs çözümlerle birlikte akıllanacak, kapasite yüzde 50 artacak" şeklinde konuştu. Yıldırım Eminönü-Eyüp arası tramvayın bu sene bitebileceğini söyleyerek, "Eminönü-Eyüp arası tramvay bu sene bitebilir, Mahmutbey-Mecidiyeköy arası tramvay bu sene bitebilir. İstanbul'un altında da bir şehir artık göreceğiz. 241 noktada kavşak iyileştirme yapılacak. Trafikte 50 dakikalık süre 32 dakikaya inecek. Altyapısı en fazla gelişmiş dünyada 9. ülkeyiz bunu 12 yılda başardık. Bu projeleri başarma konusunda bütçede sıkıntı yok, finansal bir sıkıntı da yok onun hesabını yaptık" dedi.

    '2 YIL İÇİNDE TÜM KAMU ALANLARINDA İNTERNET ÜCRETSİZ OLACAK'

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Yıldırım'dan, tarihi çeşmelerden ücretsiz, kablosuz internet yayını vaadi
    2 yıl içinde tüm kamu alanlarında internetin ücretsiz olacağını söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerimiz bizim için en büyük sermaye. Makamlar gelip geçici, bunlar bir imtihan yeri. Burada pusulayı şaşırmazsanız sınavı geçmiş olursunuz. Önemli olan gönüllerde makamlar kurmak. Toplamda 1 milyon 50 bin yeni genç oy kullanacak. Gençlere yönelik güzel projelerimiz var bu gençlerle sosyal medyadan vesaire buluştuk. Gençlerle ilgili yeterli mesajları buralardan verdiğimi düşünüyorum. İletişimde devrim yaptık, 2G vardı şimdi 5G geliyor bütün hayatı değiştirecek. Fiber ağ trafik kadar önemli. Fiber ağın 100 bin KM'ye çıkması lazım. Bu fiziksel trafik kadar önemli. 2 yıl içinde tüm kamu alanları ve bütün açık yaşam alanlarında internet ücretsiz olacak."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (989)

    İlgili konular:

    Yıldırım'dan 'İstanbul'da ulaşım 24 saat olacak mı?' sorusuna yanıt
    Yıldırım: İstanbul’un toplanan vergilerden aldığı pay artmalı
    Yıldırım YouTube kanalı açtı: İlk konuğu İlber Ortaylı
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamaları
    Sibirya’daki Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamalarından renkli kareler
    Karikatür
    Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet