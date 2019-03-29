Gazeteci Kaplan: Kabine revizyonu bekleniyor

Cumhuriyet'te "Sistem çabuk çöktü: Kabine revizyonu mu bekleniyor?" başlığıyla yayımlanan haberde "AKP'de, seçime kısa bir süre kala bir yandan seçmenin partilere ne mesaj vereceğine ilişkin değerlendirmeler yapılırken bir yandan da bir süredir dillendirilen ancak seçim sonrasına bırakılan kabinede revizyon beklentisi konuşuluyor" dendi.

Emine Kaplan imzalı haber şöyle devam etti:

"Yeni sistemle birlikte ‘dışarıdan bakan' uygulamasının artıları ve eksileriyle birlikte parti kulislerinde kabine revizyonuna ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

‘Dışarıdan bakan' oturmadı: Yeni sistemle birlikte getirilen ‘dışarıdan bakan' uygulaması, geçiş dönemi yaşanmasının da etkisiyle henüz tam oturmadı. Milletvekillerinin, parlamenter sistemde olduğu gibi bakanlara her an ulaşma ve taleplerini iletme rahatlığını yeni sistemde bulamaması sıkıntı yaratıyor. Milletvekilleriyle iletişimi sağlamak üzere bakan yardımcıları görevlendirildi, ancak bu durum sorunlara çare olmadı. ‘Dışarıdan bakan'ların siyasetten gelmemesi, bürokrat havasında devam etmeleri performanslarını olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve milletvekilleri arasından atanan İçişleri, Dışişleri, Adalet, Hazine ve Maliye bakanları dışındaki bakanlar beklentileri karşılayamıyor.

Revizyonun sınırı seçime bağlı: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta oluşacak tabloya göre kabinenin durumu konusunda yeniden bir değerlendirme yapacaktır. Belediye başkanı adayı olan milletvekillerinin seçilmesi durumunda Meclis'teki sandalye dağılımı yeniden şekillenecek. Partinin şu an için komisyonlarda çoğunluğuyla ilgili bir sıkıntı bulunmuyor. Erdoğan'ın Meclis'teki yeni sandalye dağılımına göre kabine revizyonu yapmaya karar verirse Meclis'ten bazı milletvekillerini kabineye kaydırabilir. Ancak bu sayının sınırlı olacağı belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin partinin İzmir'deki oylarını artırırsa kabineye alınabileceği kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı artabilir: Anayasada bir sayı sınırı bulunmayan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nda ise Erdoğan yalnızca 1 yardımcı atamakla yetindi. Seçimlerin ardından Erdoğan'ın hem hükümet hem de parti işlerinin yoğunluğu nedeniyle bakanlıklarla koordinasyonu sağlamak üzere yardımcı sayısını artırabileceği belirtiliyor."