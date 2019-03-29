ATO Başkanı Baran, Yavaş konuşurken salondan çıktı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dün CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında ev sahibi olduğu salonu terk etti.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti.

Yavaş, Ankaralı esnafın taleplerini belirlemek için yaptıkları ankette ekonomik kalkınmanın ilk sırada yer aldığını söyledi.

Ankara ticaretini canlandırmak için ATO'nun da ortak olduğu fuar alanı projesini bitireceğini vurgulayan Yavaş, "Fuar alanını bitirdiğimiz zaman istihdam sağlanacak. Çubuk, Pursaklar ve Akyurt'ta onlarca otel inşa edilecektir. Fuar alanında da insanlar ürettikleri malları pazarlayacak, satacak. Orada ürünler satıldıkça daha çok istihdam imkanı doğacak" diye konuştu.

ATO Başkanı Baran, Yavaş konuşurken salondan çıktıhttps://t.co/1UPK8Wtr5V pic.twitter.com/T6q7jiNbXE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2019

​Siteler esnafının üretim yapabilmesi için yeni alanlar oluşturacağını anlatan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne alacakları ürünlerde yerli üretim olma şartını arayacaklarını aktardı.

'YİNE BENİ SUÇLAMIŞ'

Yavaş, kendisinden birkaç saat önce AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'nin ATO'yu ziyaret ettiğini hatırlattı.

"Yine beni suçlamış" diyen Yavaş, Özhaseki'nin "Yurt dışında böyle bir adam aday değil sokağa çıkamaz" ifadesini hatırlattı.

Bu sırada ATO Başkanı Gürsel Baran'ın salonu terk etmesi dikkati çekti.